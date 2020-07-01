Увидеть мертвого кабана - к деньгам. PVD будет платить за обнаружение таких животных в лесу

Любой, кто предоставит информацию и укажет точное местонахождение метрового кабана, сможет получить деньги, начиная со среды, 1 июля. Выплата будет осуществлена перечислением в течение следующего месяца.

PVD информирует, что выплата за обнаружение мертвого кабана составляет 30 евро, из которых удерживается подоходный налог в размере 23%, таким образом, на счет будут перечислены 23 евро и 10 центов.

Выплаты будут покрываться из программы по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), которую софинансирует Еврокомиссия.

О мертвом кабане можно сообщать в самоуправление соответственной территории или территориальной структурной единице PVD, на территории которой кабан найден. PVD возьмет с трупа кабана образец для лабораторного исследования на АЧС и организует уборку и уничтожение трупа.

В то же время служба призывает соблюдать осторожность и не трогать обнаруженные в лесу трупы кабанов. Кроме того, по возвращению домой необходимо помыть обувь, чтобы предотвратить распространение заболевания, несмотря на то, что вирус АЧС не опасен для людей.

В этом году АЧС была констатирована у 150 кабанов, в свою очередь в прошлом году за тот же период вирус был обнаружен у 189 кабанов.