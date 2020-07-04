Против течения: население Земли растет, но не здесь. В списке и Латвия
Продолжение статьи
Несмотря на то, что численность населения Земли продолжает стремительно увеличиваться, в мире есть несколько стран, где наблюдается обратный процесс. Ссылаясь на исследование Секретариата по экономическим и социальным вопросам ООН World Population Prospects 2019, портал TVNET обобщил информацию о пяти странах и местах, где в течение 30 лет ожидается наибольшее сокращение населения.
По результатам указанного исследования, с 2019 по 2050 год в мире будет 55 стран и мест, в которых ожидается сокращение численности населения. В списке и Китай, где население уменьшится на 31,4 миллиона, или на 2,2% от нынешнего числа жителей.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!