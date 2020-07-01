Материалы дела о вооруженном ограблении и убийстве адвоката Берзиньша переданы в прокуратуру

Госполиция передала материалы дела об убийстве адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша в прокуратуру для предъявления обвинения. Об этом сообщает агентство LETA.
Во время досудебного расследования работники полиции выяснили, что вооруженное ограбление и убийство Берзиньша было совершено мужчинами 1967 и 1982 года рождения, которые ранее неоднократно попадали в поле зрения полиции как за имущественные преступления, так за преступления в отношении здоровья и жизни людей.
В ходе расследования выяснилось, что мужчины были причастны и к ряду других преступлений.
Оба обвиняются в убийстве при отягчающих обстоятельствах, грабеже, краже, легализации преступно полученных средств, умышленном уничтожении и повреждении имущества и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Подозреваемые находятся под стражей.
Берзиньш был убит вечером 20 июля 2019 года в Марупе. Он в собственном доме наткнулся на грабителей, которые его ранили из огнестрельного оружия. От полученных травм адвокат скончался в больнице.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!