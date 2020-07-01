Путин, вопреки рекомендациям ЦИК, голосовал без маски и перчаток. До этого участок кварцевали

Президент России Владимир Путин пришел 1 июля на избирательный участок, чтобы отдать свой голос в рамках общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Но, несмотря на рекомендации ЦИК, на участок он явился без маски и без перчаток.
Об этом свидетельствуют фотографии и видео с избирательного участка. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии. Его цитирует издание "Подъем".
"Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке", - отметил Песков.
Различные источники сообщают, что помещение участка, на который пришел Путин, предварительно кварцевали.
Президент голосовал на столичном участке № 2151 в Российской академии наук. Путин традиционно использует его для участия в выборах разного уровня.
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