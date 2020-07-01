Путин, вопреки рекомендациям ЦИК, голосовал без маски и перчаток. До этого участок кварцевали

Об этом свидетельствуют фотографии и видео с избирательного участка. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, что Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии. Его цитирует издание "Подъем".