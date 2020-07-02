Госинспекция данных получает много жалоб на установленные соседями видеокамеры

Она пояснила, что люди для защиты своей собственности предпочитают устанавливать камеры видеонаблюдения так, что они фиксируют происходящее в публичных местах и помещениях общего пользования. например, установка камеры видеонаблюдения в подъезде у дверей свой квартиры может не понравиться соседу, который днем по этому подъезду передвигается.

"Таким образом у нас довольно много вопросов и жалоб по поводу этих вещей, что нагружает инспекцию. (...) Мы сейчас думаем, как этот процесс оптимизировать, так как часто происходит так, что, работая много с индивидуальными жалобами, у нас не хватает ресурсов, чтобы работать с чем-то более обширным, чтобы взяться за [мобильные] приложения или большие компании, чтобы проверить, как они защищают данные", - пояснила Мацука.

Директор DVI неявно признала, что эффективнее было бы сначала проверить, как требования по защите данных физических лиц соблюдают большие предприятия, у которых тысячи клиентов, а на споры соседей тратить меньше времени, так как часто они основаны на эмоциональных соображениях.

"Нам нужно заботиться о каждом дереве, но главное - здоровье леса", - аллегорически заявила Мацука.

Она признала, что учреждению не хватает человеческих ресурсов. Например, в феврале, когда она начала руководить инспекцией, в ней из 30 мест были заполнены только 13.

"Все это время мы активно принимали новых сотрудников, и сейчас нас уже 23. Надеемся до конца года прийти к тому, что будем в полном составе, и тогда действительно у нас появятся ресурсы, чтобы что-то делать, так как довольно трудно рассматривать и осуществлять все функции, когда работает всего треть от предусмотренного персонала", - пояснила она.

Мацука вступила в должность директора DVI 27 февраля этого года. Ранее она долгое время работала в Министерстве юстиции.