Исторический момент: счастливчик в Эстонии выиграл джекпот размером более 10 млн евро!

Счастливый билет Vikinglotto с одним игровым полем был приобретен в интернете. Счастливыми числами стали: 11, 18, 20, 30, 45, 46 и дополнительное число 2, пишет Rus.Postimees.

Этот выигрыш во много раз превышает лотерейные выигрыши, которые выигрывались в Эстонии до сих пор - самая большая сумма выигрышей для Vikinglotto ранее составляла 1 миллион евро, а для Eurojackpot - 1,155 миллиона евро. Оба миллионных выигрыша пришли в Эстонию в 2016 году.

Этот год был в целом был очень щедрым для эстонских игроков с точки зрения крупных выигрышей в лотерею - последний выигрыш является восьмым крупным выигрышем в этом году.