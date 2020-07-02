Свеженький бусик не прошел техосмотр из-за стоп-сигнала. В чем дело?

"Я пытался объяснить, что машина куплена в Латвии, я - единственный владелец, как руководитель компании я знаю, что практически никто больше не ездит на машине, она не побита, никакие детали не заменялись. Я пытался рассказать всю ситуацию, но это не изменило сути дела - я получил черную наклейку и мне сказали, что придется поменять стоп-сигнал", - рассказал возмущенный владелец бусика Renault Гундарс.

У стоп-сигнала машины Гундарса маркировка S2, а в документах технического осмотра подчеркивается, что она должна быть S3. В день, когда журналист Bez Tabu беседовал с Гундарсом, его коллега на бусике другой марки отправился на станцию ​​техосмотра в Екабпилсе - в его машине также установлен стоп-сигнал с маркировкой S2, однако он прошел техосмотр без каких-либо замечаний.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

В то же время представитель Renault отмечает, что фары S2 и S3 очень похожи, но все же немного различаются и соответствуют немного разным стандартам. Хотя оба типа стоп-сигналов не отличаются по яркости, у сотрудника станции техосмотра нет возможности определить это.

Однако, остается открытым вопрос, почему этот дефект не был обнаружен при первом техосмотре два года назад или даже четыре года назад, когда автомобиль был продан его нынешнему владельцу.

Руководитель технического департамента CSDD Янис Лиепиньш пояснил, что в 2016 году наклейка техосмотра была выдана автомобилю как новому без необходимости отправляться на станцию ​​и проводить осмотр. В свою очередь, при предыдущем техосмотре, вероятно, роль сыграл человеческий фактор и небольшая разница просто осталась незамеченной.

CSDD обратится к импортеру автомобилей Renault, а также на завод с просьбой обратить внимание на эту проблему, чтобы в Латвии ездили автомобили только со стоп-сигналами соответствующей маркировки и сертификации.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no raidījuma "Bez tabu"

"Со своей стороны мы проинформировали импортера и отправили информацию на завод, чтобы там обратили внимание на эту проблему и попытались организовать процедуру отзыва. То есть - пригласили каждого владельца такого автомобиля к себе в сервис и бесплатно заменили этот стоп-сигнал на соответствующий", - пояснил представитель CSDD.

В скольких автомобилях установлен неправильный стоп-сигнал - доподлинно неизвестно.

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