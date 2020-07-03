Еще одна машина ушла под асфальт. Но на этот раз все было иначе

В социальных сетях вновь начали стремительно распространятся кадры со ставшей уже вполне традиционной для Риги картиной, только на этот раз в яму угодила передняя часть автомобиля марки Citroen.

Авто въехало в яму, вырытую во время ремонтных работ.

Стоит отметить, что во время ремонтных работ на улице Эдуарда Смильгя стояли все ограничивающие и предупреждающие знаки, подтвердили порталу Apollo в отделе коммуникации Rīgas ūdens, добавив, что на данный момент причины аварии остаются невыясненными.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении компании, в этом ДТП никто не пострадал. На место прибыла дорожная полиция.

Как рассказали порталу Apollo в Госполиции, ДТП произошло на перекрестке улиц Эдуарда Смильгя и Ауглю около 19:00. Начат процесс об административном нарушении, полиция выясняет обстоятельства происшествия.