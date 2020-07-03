На скульптуре Русалочки в Копенгагене появилась надпись "расистская рыба"

Надпись была сделана на камне, на котором находится бронзовая статуя высотой 1,65 метра.

Пока что никто на себя ответственность за этот вандализм не взял.

Статую в 1909 году заказал и профинансировал владелец пивоварни Carlsberg Карл Якобсен, которому нравилась сказка Ганса Христиана Андерсена о Русалочке.

Скульптура часто становится жертвой актов вандализма. Ей несколько раз спиливали голову и с помощью взрывчатки сбрасывали с горы.

Русалочку многократно обливали краской.

На прошлой неделе в Копенгагене красной краской и надписью "деколонизировать" испачкали статую датского миссионера, который способствовал колонизации Гренландии.

Связаны ли оба этих случая, пока неизвестно.

Напомним, по всему миру проходят протесты против расизма, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией США в мае этого года. Протестующие и активисты обратили свой взор и на памятники и стаю, символизирующие колониальное прошло или, по их мнению, связанные с расизмом.