День независимости в Беларуси: торжественное шествие и задержания активистов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- С 4 июля вступает в силу измененная Конституция России.
- Коронавирус затих - чтобы нанести новый удар. Рекордное число заболевших в США. Центральная Азия возвращает карантинные меры. Почему лихорадит Санкт-Петербург? И скоро ли в России оздоровится обстановка?
- Автозаки на улицах, оппозиция за решеткой и полный запрет на проведение митингов. Беларусь отмечает День независимости в условиях тяжелой политической борьбы.
- Трех россиян и гражданина Украины ждут на процессе по делу о сбитом малазийском Боинге. Слушания пройдут 31 августа. Что еще нового на слушаниях в Нидерландах?
В Беларуси в День независимости задерживают людей
В Беларуси 3 июля отмечается государственный праздник – День независимости. В Минске прошло торжественное шествие, в других городах - задержания активистов.
В Гомеле милиция задержала активисток Елену Давыдову, фельдшера скорой помощи, и Светлану Нарскину. Их задержали в городе, Светлану - когда она выходила их подъезда. На пляже был задержан активист Алексей Романов, сообщает правозащитный центр "Весна".
Два активиста задержаны в городе Мосты. Один из них - член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Милюк. К Милюку на улице подошел неизвестный, начал толкать, нецензурно выражаться, тут же подъехала милицейская машина, и Александра задержали.
В Борисове задержали троих молодых людей, одетых в майки с надписями "3ИЮЛЯ". В отделении у них проверили документы и отпустили.
Выступая на церемонии возложения цветов на площади Победы, президент Лукашенко сказал, что никто извне не в состоянии поколебать ту стабильность и независимость, которая сегодня в Беларуси. "Помните: пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны – ждите беду"
Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. ЦИК Беларуси сообщила, что на данный момент в них участвуют шесть человек.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 03.07.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.
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