День независимости в Беларуси: торжественное шествие и задержания активистов

В этом выпуске:

С 4 июля вступает в силу измененная Конституция России.

Коронавирус затих - чтобы нанести новый удар. Рекордное число заболевших в США. Центральная Азия возвращает карантинные меры. Почему лихорадит Санкт-Петербург? И скоро ли в России оздоровится обстановка?

Автозаки на улицах, оппозиция за решеткой и полный запрет на проведение митингов. Беларусь отмечает День независимости в условиях тяжелой политической борьбы.

Трех россиян и гражданина Украины ждут на процессе по делу о сбитом малазийском Боинге. Слушания пройдут 31 августа. Что еще нового на слушаниях в Нидерландах?

В Беларуси в День независимости задерживают людей

В Беларуси 3 июля отмечается государственный праздник – День независимости. В Минске прошло торжественное шествие, в других городах - задержания активистов.

В Гомеле милиция задержала активисток Елену Давыдову, фельдшера скорой помощи, и Светлану Нарскину. Их задержали в городе, Светлану - когда она выходила их подъезда. На пляже был задержан активист Алексей Романов, сообщает правозащитный центр "Весна".

Два активиста задержаны в городе Мосты. Один из них - член инициативной группы Светланы Тихановской Александр Милюк. К Милюку на улице подошел неизвестный, начал толкать, нецензурно выражаться, тут же подъехала милицейская машина, и Александра задержали.

В Борисове задержали троих молодых людей, одетых в майки с надписями "3ИЮЛЯ". В отделении у них проверили документы и отпустили.

Выступая на церемонии возложения цветов на площади Победы, президент Лукашенко сказал, что никто извне не в состоянии поколебать ту стабильность и независимость, которая сегодня в Беларуси. "Помните: пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны – ждите беду"

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. ЦИК Беларуси сообщила, что на данный момент в них участвуют шесть человек.

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