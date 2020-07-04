Сб, 4.07.2020
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В Вентспилсском крае пропала 80-летняя женщина

ФОТО: Valsts policija

​Госполиция просит помощи населения в поисках 80-летней женщины, пропавшей этим утром, 4 июля.

По сообщению полиции, пропала Лайла Антоновича 1939 года рождения - рано утром она вышла из дома на улице Майя в Пилтене Вентспилсского края и не вернулась. 

Рост женщины - около 1,70 м, худощавая, темные волосы с сединой. Перемещается, опираясь на трость. Была одета в светло-коричневую куртку, черные штаны, на ногах черная обувь. Возможно, на голове черный берет.

Каждый, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, может сообщить по номеру 110. 

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