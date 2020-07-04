"Конституция президента" - под таким названием опубликовали документ с обновленной Конституцией

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц обратил внимание, что 4 июля документ с текстом обновленной Конституции РФ на интернет-портале правовой информации опубликовали под названием "Конституция президента Российской Федерации".
Косяк на косяке. Не смогли организовать даже корректное официальное опубликований новой Конституции. На официальном...Posted by Grigory Melkonyants on Piektdiena, 2020. gada 3. jūlijs
Как сообщает "Медуза", публикацию Конституции РФ с поправками, по указу Владимира Путина от 3 июля, должна была обеспечить Федеральная служба охраны.
Название "Конституция президента" можно было увидеть и в коде страницы, оно отображалось в названии вкладки с документом, а также при сохранении страницы в закладки, добавляет издание.
На момент публикации название документа уже исправили, как и все технические моменты.
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