"Конституция президента" - под таким названием опубликовали документ с обновленной Конституцией

Косяк на косяке. Не смогли организовать даже корректное официальное опубликований новой Конституции. На официальном... Posted by Grigory Melkonyants on Piektdiena, 2020. gada 3. jūlijs

Как сообщает "Медуза", публикацию Конституции РФ с поправками, по указу Владимира Путина от 3 июля, должна была обеспечить Федеральная служба охраны.

Название "Конституция президента" можно было увидеть и в коде страницы, оно отображалось в названии вкладки с документом, а также при сохранении страницы в закладки, добавляет издание.

На момент публикации название документа уже исправили, как и все технические моменты.