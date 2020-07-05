Рэпер Канье Уэст сообщил, что будет бороться за пост президента США

"Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал исполнитель в своем микроблоге Twitter в субботу, 4 июля. Уэст сопроводил пост хэштегом #2020VISION, однако не раскрыл подробности. До выборов, запланированных на 3 ноября, остается менее 4 месяцев.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Стоит отметить, что рэп-исполнитель не впервые заявляет о притязаниях на высший государственный пост в США. Уэст уже сообщал о намерении участвовать в выборах 2020 года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году.

Дональд Трамп и Канье Уэст ФОТО: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Илон Маск пообещал рэперу поддержку.

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Дональд Трамп и Джозеф Байден пока не прокомментировали его слова.