Вс, 5.07.2020
Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества. Армен Бениаминов, вице-президент группы компаний "Чистая линия"
1

Рэпер Канье Уэст сообщил, что будет бороться за пост президента США

ФОТО: AP/Scanpix

Известный американcкий рэпер Канье Уэст намерен участвовать в президентской гонке в США. Об этом он сообщил в Twitter в субботу, 4 июля. Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск уже пообещал рэперу свою "полную поддержку".

"Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал исполнитель в своем микроблоге Twitter в субботу, 4 июля. Уэст сопроводил пост хэштегом #2020VISION, однако не раскрыл подробности. До выборов, запланированных на 3 ноября, остается менее 4 месяцев.

Стоит отметить, что рэп-исполнитель не впервые заявляет о притязаниях на высший государственный пост в США. Уэст уже сообщал о намерении участвовать в выборах 2020 года на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году.

Дональд Трамп и Канье Уэст

ФОТО: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Илон Маск пообещал рэперу поддержку.

Дональд Трамп и Джозеф Байден пока не прокомментировали его слова.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ