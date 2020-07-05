2 метра и почти 60 кг: рыбак поделился фотографией улова в Даугаве

За сутки этот пост собрал чуть более 100 комментариев и почти четыре тысячи репостов.

Заметили пост рыбака и СМИ:

Некоторые из комментаторов усомнились в том, что сом был пойман в Даугаве, отметив, что водоем на фоне улова напоминает "ручеек" или "канаву".

Автор поста на язвительные заметки не ответил. Вполне вероятно, что снимок был сделан не в том месте, где был пойман впечатляющий улов.

Кстати, по словам рыбака, поймал он рыбу "на дорожку".

Интернет-версия издания Latvijas Avīze также обратила внимание на получивший широкую популярность пост, напомнив, что это далеко не самый большой сом, выловленный в Латвии - так в июне 2018 года рыбаки Янис Ритумс и Гунарс Гроза выловили сома весом 100 кг и длинной 2,45 м.

В свою очередь официально зарегистрированный Латвийской спортивной федерацией рыболовства рекорд веса сома составляет 84,7 кг.