Временное присутствие НАТО в Европе – действительно ли Россия в окружении?

Одним из наиболее значимых направлений внутренней политики России является постоянный поиск внешнего врага. Не имеет значения, противник имеет экономическую, военную или социо-культурную подоплеку - главное найти оппонента, чтобы его существование и каждое его действие рассматривать как угрозу. Уже некоторое время таким пугалом является НАТО, которому этой весной было уделено усиленное внимание, представив его в качестве агрессора, планирующего растоптать Россию. Как оказывается, целенаправленный поиск угрозы имеет весьма прагматическую причину.

Данная статья написана в рамках проекта "Кампании по дезинформации против Латвии, ЕС и НАТО: исследование историй" в серии статей, выпущенных Центром исследований политики Восточной Европы. Проект реализуется при поддержке International Republican institute (IRI). В его процессе регулярно просматриваются интернет-СМИ, используя созданное IRI средство для мониторинга СМИ - Versus. Собранные таким образом данные использованы для создания различных статей.

Ответные действия НАТО

C 2008 года Россия принимала ряд шагов по дестабилизации обстановки в регионе. Во-первых, в 2014 году Россия при поддержке армии оккупировала и аннексировала Крым, часть Украинского государства.

Во-вторых, в 2017 году она провела самые крупные со времен Советского Союза военные учения Zapad 2017, во время на которых, по оценкам военных экспертов имитировала захват Литовской территории - так называемый Сувалкский коридор. То есть, был отработан сценарий нападения на страны НАТО.

Главнокомандующий силами США в Европе генерал лейтенант Бен Ходжис (Ben Hodges) относительно учений также указал на их двойной умысел -

этакий Троянский конь, намекая, что за военными учениями Россия прячет свои истинные намерения.

Стоит отметить тот факт, что перед наступлением на Грузию в 2008 году Россия проводила крупномасштабные военные учения, после которых были оставлены тысячи единиц боевой техники и солдат в непосредственной близости к границе Грузии, а позже эти силы как раз были задействованы во время войны в августе 2008 года.

По данным исследовательского центра RAND подобную тактику Россия использовала перед аннексией Крыма. Информацию подтвердило Министерство обороны Литвы в своем официальном заявлением "О военных учениях вооруженных сил РФ вблизи границ Балтийских государств".

ФОТО: AFP/SCANPIX

В-третьих, одной из целей внешней политики России до сих пор является сохранение и обеспечение своего влияния в так называемом ближнем зарубежье или в бывшем СССР. Россия считает, что ей принадлежат особые права на действия в восточной Европе и в центральной Азии, которые являются ее эксклюзивными зонами влияния. Такая позиция в принципе создает перманентное напряжение и соответствующую реакцию.

Ответом на вышеуказанные доводы НАТО должна была принять меры предосторожности. Последние годы каждой весной НАТО совместно с военными силами союзных стран в Европе организует масштабные военные учения, чтобы укрепить как боевые способности национальных вооруженных сил и чтобы способствовать сотрудничеству и партнерству между силами НАТО.[1]

Тактика России остается неизменной - накалить ситуацию, а после ответных действий оппонента, подвергнуть его острой критике.

Уже в феврале этого года Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов высказался, что запланированные на весну учения Defender Europe 2020 содержат антироссийские сценарии, в ходе которых предполагается отработать операции наступления.[2]

В свою очередь уже в начале марта Министерство внутренних дел России сообщило, что НАТО на границе с Россией собирает войска для нападения.[3] Министерство внутренних дел пояснило, что изначально запланированные на апрель и май учения Defender Europe 2020 представляют собой агрессию со стороны Запада, главным образом США, поскольку НАТО провоцирует Россию своими учениями вблизи ее границ, при том указав на то, что Россия не ставит под угрозу безопасность ни одной страны НАТО.[4]

Согласно данным масс-медиа, в мае этого года Министерство иностранных дел России отправило письмо НАТО с призывом отказаться от учений, как это уже сделала Россия. Альянс якобы ответил, что учения состоятся, соблюдая дополнительные требования безопасности, хотя по своей сущности они направлены на реализацию сценария защиты территорий.[5]

ФОТО: Soeren Stache / AP

Демонизация НАТО

В контексте учений НАТО и военных учений как таковых, прокремлевские СМИ стремятся создать впечатление, что НАТО является агрессивным альянсом, пытающимся запугать Россию.

Представительница Министерства внутренних дел России даже упомянула, что в истории России бывали случаи, когда другие страны пытались запугать Россию силой, но никому это не удалось[6], таким образом как бы проводя параллели с нападением нацистской Германии на СССР. К

тому же прокремлевские эксперты подкрепляют сообщение комментариями о том, что в НАТО присутствуют внутренние разногласия, и "угроза со стороны России" используется как популярный лозунг, чтобы добиться дальнейшего финансирования НАТО со стороны стран-участниц.[7]

Для сгущения красок и выставления якобы кровожадных намерений НАТО, указывается, что НАТО под предводительством США так обеспокоен своим местом на арене международной политики, особенно по отношению к России, что даже угроза состоянию здоровья военнослужащих не является причиной отмены учений.

Также подчеркивается готовность западных военных округов России реагировать на действия НАТО и США.[8] Для большего привлечения внимании общества к теме, министерство иностранных дел России объявило о возможных провокациях НАТО во время парада Дня Победы, который состоится 24 июня.[9]

ФОТО: SIPA/Scanpix

Все эти сообщения пронизывает одна единственная идея о том, что НАТО провоцирует миролюбивую Россию, и создает угрозу ее существованию.

На это указывает министр обороны России Сергей Шойгу, говоря, что самая большая угроза безопасности России находится на западе России.[10] Эти сообщения в общем имеют две цели, направленные как на саму Россию, так и на Запад.

По отношению ко внутренней политике России, такая последовательная клевета на НАТО и некорректное осуждение в агрессии служит инструментом в поисках врага. Действия НАТО используются для создания впечатления, что Россия находится чуть ли не в окружении и все против нее ополчились.

Это соответственно служит обоснованием проведения агрессивной внешней политики со стороны России, обосновывая это необходимостью принимать во внимание враждебные намерения НАТО (или любого другого воображаемого агрессора), как на это указывает Министерство внутренних дел России.[11]

В свою очередь в Европе данное сообщение Россия разыгрывает в двух направлениях.

Во-первых, подает образ России как миролюбивого государства, против которого ополчились США, а НАТО вынуждают идти на ее поводу.

В связи с этим подготавливается почва для того, чтобы превратить политику НАТО менее привлекательной, умаляя степень доверия.

Например, российские СМИ информируют, что в Германии общество осуждают провокации НАТО против России. В основе этого утверждения лежит статья в немецком издании Contra Magazin. Однако, по данным представленным аналитической компании News Guard, издание Contra Magazin регулярно распространяет полу-правду и вводящую в заблуждение информацию[12], к тому же регулярно цитируется в прокремлевских изданиях.

Отсюда возникает ложное мнение, что Германия, одна из ведущих на политической арене Европы страна, не считает действия НАТО адекватными.

Геополитические амбиции России

В конце мая министр Иностранных дел России Сергей Лавров, призвав Европейский Союз отказаться от присутствия иностранных вооруженных сил, так как это не только снижает уровень безопасности Европы в целом, но и препятствует тому, что Европа выступает в качестве независимого центра власти. Вместо этого министр иностранных дел России предлагает решать вопросы безопасности совместно с другими странами континента (имеется в виду Россия), что предоставит Европе возможность приобрести место в новом, более демократичном полицентричном порядке мира.[13]

Это сообщение является не только очередным упреком трансатлантическому сотрудничеству, но и примером того как Россия решает вопросы региональной политики. Одно такое заявление усиливает вышеупомянутое сообщение, что присутствие НАТО и США в Европе вовсе не усиливает безопасность Европы, здесь также указано на жажду власти со стороны США, что якобы не позволяет Европе стать серьезным игроком на политической арене.

В более широком контексте это представляет собой слабо завуалированную попытку России подорвать трансатлантические связи, что открыло бы двери для распространения влияния России в регионе, к тому же ссылка на полиценстрический порядок мира вовсе не является пустым звуком.

Стратегической проблемой России является присутствие самого сильного в мире в области политики и вооруженных сил государства - США - в данном регионе, который Россия считает зоной своих исключительных интересов.

Пытаясь ослабить позиции НАТО в Европе, Россия желает приобрести возможность использовать свое влияние в двухсторонних отношениях со странами Европы.

Аргументируя в пользу полицентрическому или мультиполярному устройству мира, где в мире доминируют несколько центров силы со своими эксклюзивными территориями влияния, Россия уведомляет о так называемом формате Новой Ялты или Ялта 2.0.

В 1945 году на Ялтинской конференции СССР и Запад разделили мир на сферы влияния, и Россия заинтересована применить такой же принцип и в наши дни. Это сделало бы Россию одним из центров власти, и ей в нем была бы своя сфера интересов и свобода действий.

ФОТО: Wikipedia.org

В связи с этим регулярные и обостренные упреки России по поводу присутствия НАТО в регионе, особенно в контексте наличия вооруженных сил США во время учений, исходят из геополитических амбиций России.

Называя НАТО агрессивным провокатором, который во время учений разыгрывает захват территорий России, она во внутренней политике стремится создать иллюзию цитадели, а именно, что Россия как форт находится в окружении врагов.

Как указывается в сборнике статей Центра исследований политики Восточной Европы Цитадель Россия: политическое, экономическое состояние и ситуация с безопасностью в России после аннексии Крыма и влияние этого на страны Балтии, политическая элита России применяет идею окруженного бастиона, чтобы приглушить дискуссии и распространение плюрализма, так как в условиях "войны" это не является уместным.

Вместо этого всем нужно следовать влиятельному предводителю нации, в свою очередь противостояние лидеру считается предательством государства.

К тому же масс-медиа используются в такой среде, чтобы распространить неверную информацию, таком образом препятствуя образованию единого понимания ситуации в стране, а также единой оппозиции против агрессии России.[14]

В долгосрочной перспективе целью такого подхода является ослабление единства на Западе, что открыло бы двери для укрепления влияния России, самой заполучив сферу своих интересов. Это развязало бы России руки для того, чтобы диктовать условия игры в регионе, не считаясь с такими понятиями как основные ценности или принципы.

Стоит заметить, что очевидной палкой в колесе являются действия самой России - аннексия Крыма и война в Украине укрепили мнение о том, что Россия настроена враждебно, и необходимо сопротивление ее агрессивной политике.

[1] https://www.НАТО.int/cps/en/НАТОhq/49285.htm

[2] https://www.kommersant.ru/doc/4269524

[3] https://www.kommersant.ru/doc/4282951

[4] https://lv.baltnews.com/НАТО/20200310/1023740683/Prigranichnaya-provokatsiya-kak-v-Rossii-otsenili-predstoyaschie-ucheniya-НАТО.html

[5] https://news.rambler.ru/troops/44240172-НАТО-otvergla-predlozhenie-rossii-otkazatsya-ot-ucheniy-v-pandemiyu/?updated

[6] https://lv.baltnews.com/НАТО/20200310/1023740683/Prigranichnaya-provokatsiya-kak-v-Rossii-otsenili-predstoyaschie-ucheniya-НАТО.html

[7] https://lv.baltnews.com/НАТО/20200310/1023740683/Prigranichnaya-provokatsiya-kak-v-Rossii-otsenili-predstoyaschie-ucheniya-НАТО.html

[8] https://www.mk.ru/politics/2020/05/14/НАТО-obyavil-o-nachale-masshtabnykh-evropeyskikh-ucheniy-ikh-nazvali-antirossiyskimi.html

[9] https://eadaily.com/ru/news/2020/06/06/vo-vremya-parada-pobedy-vozmozhny-provokacii-so-storony-НАТО-mid-rossii

[10] https://tass.ru/armiya-i-opk/8520993

[11] https://lv.baltnews.com/НАТО/20200310/1023740683/Prigranichnaya-provokatsiya-kak-v-Rossii-otsenili-predstoyaschie-ucheniya-НАТО.html

[12] https://www.newsguardtech.com/wp-content/uploads/2020/04/ENG-Contra-Magazin.com-UPDATE.pdf

[13] https://tass.ru/politika/8583509

[14] Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, “Fortress Russia: Political, Economic, and Security Development in Russia Following the Annexation of Crimea and its Consequences for the Baltic States”, Рига, 2016, 89 стр., доступно: http://appc.lv/blog/cietoksnis-krievija-politiska-ekonomiska-un-drosibas-situacija-krievija-pec-krimas-aneksijas-un-tas-ietekme-uz-baltijas-valstim