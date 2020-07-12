Она не звезда первой величины, но ее история человечна: Минка Келли никогда не сдается, отдает всю себя до последнего работе и безумно любит свою семью. Этому у нее можно поучиться!

Детство и семья

Минка Келли родилась в 1980 году в Лос-Анджелесе. Ее отец - Рик Дьюфей - был гитаристом рок-группы Aerosmith. Однако мужчина бросил семью, и матери Морин пришлось воспитывать Минку одной.

Морин давалось это непросто, приходилось менять работу, чтобы элементарно сводить концы с концами. В итоге мама Минки стала работать стриптизершей в ночных клубах. По признании самой актрисы, с матерью были непростые отошения, но в 2008 году все обиды забылись: мать умирала от рака, и Минка провела с ней вместе самые тяжелые дни.

"Моя мама предпочитала жить быстро. Она исполняла экзотические номера на сцене. Да, она была стриптизершей. И потому возвращалась домой в три, четыре ночи... Иногда она будила меня, и мы тут же ехали в местный торговый центр, чтобы потратить сотни долларов на шоппинг. Я с ностальгией вспоминаю эти моменты", - признавалась актриса в одном интервью.

(Фото ниже - слева мама Минки)

Об отце Минки известно тоже мало, но в одном из интервью она призналась, что ей было больно от того, что отец бросил маму. Некоторое время спустя звездная дочь пыталась наладить отношения с Риком, что судя по постам и сториз в Instagram, девушке удалось.

Свои школьные годы девушка провела преимущественно в Чикаго, однако школу она оканчивала в Нью-Мехико, откуда перебралась в Лос-Анджелес, получив аттестат. Тут девушка начала подавать посещать различные кастинги. Но не стоит думать, что она полагалась только на удачу. В это же время Минка училась на медицинском, стремясь стать ассистентом хирурга. Платила за обучение девушка сама, подрабатывая уборщицей.

Кинематограф

Девушка не является ведущей звездой Голливуда, однако это не мешает ей набирать все большие обороты в последнее время.

Ее карьера, как и у многих артистов, началась с небольших эпизодов в шоу и фильмах. В свою очередь, первое значимое появление на экранах состоялось в спортивной драме NBC "Огни ночной пятницы". Это молодежный сериал, где Минка сыграла первую красавицу школы и лидера команды поддержки. К сожалению для актрисы, проект не оказался коммерчески выигрышным, но к радости - заслужил любовь зрителей.

В 2010 году звездная дочь получила титул самой сексуальной женщины по версии журнала Esquire.

Самым продуктивным годом в карьере актрисы стал 2011 год. Минка получила главные роли в ряде проектов: "Соседка по комнате", "Поиски Сонни". Получила она и ведущую роль в сериале "Ангелы Чарли". Минке также удалось побывать на одной съемочной площадке с Дженнифер Энистон в фильме "Притворись моей женой".

Личная жизнь

Минка редко бывает одинока. В личной жизни артистки постоянно присутствуют мужчины, а среди ее избранников побывали актеры Тейлор Китч и Шон Пенн и бейсболист "Нью-Йорк Янкиз" Дерек Джитер.

Самым продолжительным романом были отношения с коллегой Крисом Эвансом в 2012 году. Об их романе ходили слухи уже в 2007 году, но, судя по всему, тогда эти отношения не зашли далеко. Но и в это раз все закончилось расставанием.

В 2017 году Минка встречалась с актером Джесси Уильямсом, звездой сериала "Анатомия страсти". Но роман снова не продлился долго.

Что сейчас?

В настоящее время об отношениях Келли ничего неизвестно. Девушка любит готовку и выпечку. И это не просто увлечение, а целое серьезное хобби! В 2015 году Минка даже окончила кулинарную школу. Во время самоизоляции и пандемии девушка охотно делилась рецептами со своими подписчиками в Instagram. Самоизоляцию девушка проводила в компании своей собаки по кличке Чеви.

Минка все также работает актрисой, параллельно участвуя в модных съемках.

Самым крупным проектом актрисы, пожалуй, сейчас считается фантастический сериал "Титаны" по мотивам комиксов DC. Тут Минка исполнила роль персонажа по прозвищу Голубь (Дон Грейнджер), которая борется со злом вместе со своим возлюбленным Ястребом. Осенью 2019 года на стриминговом сервисе DC Universe начался показ 2-го сезона шоу. Именно этот проект расширил фанатскую аудиторию актрисы, как это обычно и бывает с актерами, снимающимися в экранизациях комиксов.