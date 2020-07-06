Пн, 6.07.2020
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Умер один из самых частых экспертов на шоу "Пусть говорят" Сергей Заграевский

Сергей Заграевский

ФОТО: скриншот видео

Российский художник Сергей Заграевский скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Его тело обнаружила жена. Об этом пишет StarHit.ru. 

Сергей Заграевский нередко появлялся в ток-шоу как звездный эксперт, особенно часто его можно было видеть в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

"День начался с ужасной новости: не стало Сергея Заграевского. Мы уважали друг друга, очень тепло друг к другу относились и радовались, если съемки хорошо получались", - сообщил журналист Денис Сорокин.

Напомним, последний раз в прессе Заграевский называл себя другом Сергея Жигунова, но на самом деле просто был его соседом по даче в Абрамцево.

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