Умер один из самых частых экспертов на шоу "Пусть говорят" Сергей Заграевский

Сергей Заграевский нередко появлялся в ток-шоу как звездный эксперт, особенно часто его можно было видеть в программе "Пусть говорят" на Первом канале.

"День начался с ужасной новости: не стало Сергея Заграевского. Мы уважали друг друга, очень тепло друг к другу относились и радовались, если съемки хорошо получались", - сообщил журналист Денис Сорокин.

Напомним, последний раз в прессе Заграевский называл себя другом Сергея Жигунова, но на самом деле просто был его соседом по даче в Абрамцево.