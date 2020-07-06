PVD обнаружила в продаже потенциально опасные рыбные консервы: их должны были уничтожить

Как пояснили в PVD, продукция Talsu zivju kombināts должна быть изъята из продажи, так как предприятие не может доказать происхождение рыбных консервов. Кроме того, часть продукции в связи с констатированными нарушениями должна была быть уничтожена еще в марте.

В службе напомнили, что весной на комбинате была проведена проверка, в ходе которой сотрудники PVD констатировали несоблюдение требований гигиены и технологического процесса на предприятии.

Не были произведены и лабораторные исследования продуктов, подтверждающие безвредность продукции, не хватало информации о происхождении исходного вещества, процессе стерилизации, отделении исходного вещества, хранении и т. д.

PVD, принимая во внимание констатированные нарушения, изъяла из оборота всю произведенную продукцию предприятия - примерно 130 000 стерилизованных рыбных консервов - и остановила работу комбината. По факту констатированных нарушений начато административное делопроизводство.

Несмотря на то, что Talsu zivju kombināts сообщил PVD и предоставил документы об уничтожении изъятой из оборота продукции, во время плановой проверки в одном из магазинов инспекторы PVD заметили в продаже не только консервы из якобы уничтоженной партии, но и другую якобы произведенную предприятием продукцию, а на самом деле - консервы неизвестного происхождения, которые, возможно, были произведены в другом месте.

Служба из данного магазина и склада изъяла 30 266 рыбных консервов.

PVD информирует, что деятельность предприятия не восстановлена, поэтому никакая продукция компании не должна находиться в продаже.

PVD призывает и потребителей быть внимательными и не приобретать консервы Talsu zivju kombināts, а также сообщать по телефону доверия 67027402, если в продаже была замечена продукция этого предприятия.