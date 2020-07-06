Предвыборные обещания Бурова: ремонт мостов и улиц и 2000 евро воспитателям детсадов

ЧСР, которая в этом году участвует в выборах отдельно от своего многолетнего партнера - партии "Согласие", выдвинула кандидатом в мэры бывшего градоначальника Олега Бурова. В списке ЧСР 63 кандидата - бывшие депутаты, спортсмены, директора школ, предприниматели, работники культуры.

Изменения в списке по сравнению с предыдущим минимальные. В него вошли, в частности, уволенный в марте исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, занимавший несколько недель должность мэра Риги Дайнис Турлайс, врач-инфекционист Байба Розентале, актер Рижского русского театра Яков Рафальсон, политик и священник Айнар Баштикс, велоактивист Виестур Силениекс, главный редактор журнала "Открытый город" Татьяна Фаст, легкоатлет Станислав Олияр, директор Рижской футбольной школы Александр Колинько и др.

Буров напомнил, что ЧСР ознакомила рижан со своим списком еще в феврале и сейчас одной из первых представляет свою программу.

Для того чтобы люди хотели жить в столице, Рига должна быть безопасной, транспорт - удобным, жилье - доступным, подчеркивает партия.

ЧСР обещает отремонтировать Островной, Брасский, Деглавский, Земитанский, Вантовый и Воздушный мосты, главные улицы, проезжие части улиц возле школ и детских садов, благоустроить дворы, в том числе построить автостоянки, отремонтировать ливневую канализацию и восстановить насаждения на улица в центре столицы.

В сфере образования партия обещает зарплаты воспитателям детсадов в размере до 2000 евро, работникам школ и детсадов - до 1000 евро, нянечкам - до 1200 евро.

ЧСР обещает сохранить в Риге систему социальных пособий, бесплатный транспорт для пенсионеров и школьников. Партия намерена также обеспечить образование взрослых, курсы латышского языка, бесплатное питание в садах и школах.