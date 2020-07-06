Констатирован первый случай АЧС в этом году. Уничтожат 31 свинью

В PVD сообщили, что болезнь констатирована на свиноферме в Гудениекской волости Кулдигского края, в Краули. PVD проводит меры по борьбе с АЧС на ферме, в том числе планируется уничтожение 31 свиньи.

В хозяйстве установлен карантин - в радиусе трех километров вокруг пострадавшего хозяйства находится защитная зона, а в радиусе десяти километров - зона надзора. В находящихся на этой территории хозяйствах усиленно контролируется соблюдение правил регистрации и биобезопасности свиней, а также состояние их здоровья. Особое внимание уделяется перевозке свиней, а также продуктов из свинины.

В зонах защиты и надзора PVD запрещено перевозить свиней с одной фермы на другую, а также вывозить свиней и свиное мясо за пределы этих зон.

PVD начала эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на ферму.

PVD призывает фермеров, держащих в хозяйстве свиней, быть ответственными и соблюдать меры биобезопасности, в том числе избегать прямого или непрямого контакта домашних свиней с дикими животными. Кроме того, домашних свиней нельзя поить водой из открытых водоемов и кормить скошенной во дворе травой и термически не обработанным картофелем. Помещения свинофермы нужно регулярно чистить и дезинфицировать.

Как сообщалось, в этом году ближайшие к территории Латвии вспышки АЧС у домашних свиней были зафиксированы в Литве (1 случай) и в Польше (5 случаев). В Латвии предыдущая вспышка АЧС среди домашних свиней произошла 5 июля 2019 года в Дурбском крае.

В этом году АЧС у диких свиней в основном констатировалась в стороне Курземе, однако случаи заболевания отмечались и в других районах по всей территории Латвии. В 2020 году АЧС была констатирована у 165 кабанов.