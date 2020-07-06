Пн, 6.07.2020
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В Тукумском крае обнаружили ферму марихуаны. Изъято 10 кг сырой "травки"

Конфискованная полицией марихуана. Иллюстративное фото

ФОТО: VALSTS POLICIJA/LETA Valsts policija

В конце июня в Тукумском крае была обнаружена ферма марихуаны и 10 кг сырой марихуаны, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.

В ходе проведения обыска по ранее начатому уголовному процессу на частной территории в Яунсатской волости Тукумского края полицейские обнаружили ферму марихуаны.

Были обнаружены и изъяты 56 г высушенной и 10 кг не высушенной марихуаны.

В связи с произошедшим в отношении мужчины 1983 года рождения было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 256 Уголовного закона о нелегальном выращивании растений, содержащих наркотические вещества.

Эта статья предусматривает наказание в качестве лишения свободы на срок до двух лет, краткосрочного лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа.

Расследование продолжается.

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