В Тукумском крае обнаружили ферму марихуаны. Изъято 10 кг сырой "травки"

В конце июня в Тукумском крае была обнаружена ферма марихуаны и 10 кг сырой марихуаны, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.
В ходе проведения обыска по ранее начатому уголовному процессу на частной территории в Яунсатской волости Тукумского края полицейские обнаружили ферму марихуаны.
Были обнаружены и изъяты 56 г высушенной и 10 кг не высушенной марихуаны.
В связи с произошедшим в отношении мужчины 1983 года рождения было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 256 Уголовного закона о нелегальном выращивании растений, содержащих наркотические вещества.
Эта статья предусматривает наказание в качестве лишения свободы на срок до двух лет, краткосрочного лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа.
Расследование продолжается.
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