​Добровольцы Bezvests.lv в озере нашли тело пропавшего два года назад мужчины

Тело мужчины обнаружили на две озера Царманя в Краславском крае. Антон Н. пропал 28 июля 2018 года.

Поиск в минувшую субботу прошел по просьбе местной полиции, при содействии стратегического партнера Bezvests.lv - 1-го отдела Управления криминальных расследований Главного криминального управления Госполиции.

"Говорят, что это нереально - найти человека, который утонул два года назад. Но у нас получилось. Этот случай показывает, что нет ничего невозможного. На место приехали родственники Антона – мать и братья.

Теперь они смогут похоронить Антона, найти успокоение своему горю - это очень тяжело, жить и не знать, что же случилось с твоим близким.

Вся команда Bezvests.lv выражает его семья глубокие соболезнования", - говорит основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

Тело Антона нашли при помощи подводной эхокамеры и робота.

"У нас была информация, где приблизительно может находиться тело. Озеро достаточно большое, и мы начали поиск. Доброволец Роман Кацканс опустил на дно эхокамеру Hidrolab. Когда мы на мониторе увидели, что на дне действительно человек, я запустил на дно робота, при помощи которого подтвердилось, что это не коряга или еще что-то, а тело человека", - говорит доброволец Bezvests.lv Андрей Чернявский, оператор подводного робота из компании Eprons RO.

Галерея: ​Добровольцы Bezvests.lv нашли тело пропавшего два года назад мужчины