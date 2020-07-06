​Добровольцы Bezvests.lv в озере нашли тело пропавшего два года назад мужчины

В субботу, 4 июля, добровольцы организации по поиску пропавших без вести людей Bezvests.lv обнаружили тело пропавшего два года назад Антона Н.
Тело мужчины обнаружили на две озера Царманя в Краславском крае. Антон Н. пропал 28 июля 2018 года.
Поиск в минувшую субботу прошел по просьбе местной полиции, при содействии стратегического партнера Bezvests.lv - 1-го отдела Управления криминальных расследований Главного криминального управления Госполиции.
"Говорят, что это нереально - найти человека, который утонул два года назад. Но у нас получилось. Этот случай показывает, что нет ничего невозможного. На место приехали родственники Антона – мать и братья.
Теперь они смогут похоронить Антона, найти успокоение своему горю - это очень тяжело, жить и не знать, что же случилось с твоим близким.
Вся команда Bezvests.lv выражает его семья глубокие соболезнования", - говорит основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.
Тело Антона нашли при помощи подводной эхокамеры и робота.
"У нас была информация, где приблизительно может находиться тело. Озеро достаточно большое, и мы начали поиск. Доброволец Роман Кацканс опустил на дно эхокамеру Hidrolab. Когда мы на мониторе увидели, что на дне действительно человек, я запустил на дно робота, при помощи которого подтвердилось, что это не коряга или еще что-то, а тело человека", - говорит доброволец Bezvests.lv Андрей Чернявский, оператор подводного робота из компании Eprons RO.
Галерея: Добровольцы Bezvests.lv нашли тело пропавшего два года назад мужчины
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