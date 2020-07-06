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  • В Латвии за год выявлено 40 случаев насилия к детям со стороны педагогов и работников школ

В Латвии за год выявлено 40 случаев насилия к детям со стороны педагогов и работников школ

Иллюстративное фото

ФОТО: LUCA ZENNARO / EPA

В прошлом году было зафиксировано 40 случаев физического или эмоционального насилия в отношении школьников со стороны педагогов и работников школ, гласит отчет о работе Инспекции по защите прав детей за 2019 год.

Большинство или 30 случаев нарушений прав детей были зафиксированы в общеобразовательных и специальных школах, девять - в дошкольных и специальных дошкольных образовательных учреждениях, а один - в школе-интернате.

Достаточно широко в прошлом году были распространены и случаи насилия со стороны сверстников: 22 случая в общеобразовательных и специальных школах, 10 случаев в дошкольных учреждениях и специальных дошкольных образовательных учреждениях и 5 случаев в школах-интернатах и специальных школах-интернатах.

В 24 случаях в прошлом году было выявлено использование непедагогических методов обучения или ненадлежащих дисциплинирующих методов в работе с детьми, в 35 случаях было выявлено недостаточное сотрудничество с родителями, а в 14 случаях - угроза безопасности ребенка в школе.

В случаях, когда во время проверки констатируется эмоциональное или физическое насилие в отношении ребенка, которое допустили работники государственных или муниципальных учреждений, у инспектора есть право принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

При выявлении случаев использования непедагогических методов руководитель учреждения по собственной инициативе или по рекомендации инспекторов имеет право на дисциплинарное наказание лица, совершившего нарушение.

В 2019 году инспекторы рассмотрели 50 дел о соответствующих административных правонарушениях, в 16 случаях было принято решение о применении административного наказания.

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