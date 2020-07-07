В Ботсване по неизвестной причине умерли сотни слонов

Около двух недель назад сообщалось о 154 погибших слонах в дельте реки Окаванго, однако сейчас число возросло до 275. Останки животных найдены не тронутыми, потому была исключена версия с браконьерами.

Организация защитников природы Elephants without Borders (EWB), которая регулярно делает снимки с высоты птичьего полета, в начале мая подняла тревогу. На фото было видно, что умирают слоны всех возрастов.

ФОТО: STR / EPA

Организация в своем отчете указывает еще большее число погибших слонов - 356. Нужно немедленно выяснить, что является причиной смерти - отравление или болезнь, говорится в сообщении.

Как пишет "Медуза", специалисты по защите дикой природы предполагают, что слоны могли заразиться какой-то другой болезнью или отравиться каким-то другим веществом.

Директор британской природоохранной организации National Park Rescue Найл Макканн не исключает, что болезнь (если животные умерли именно от нее) может быть опасна и для людей. Макканн возмущен, что власти Ботсваны все еще не выяснили причину смерти слонов.

Ботсвана имеет самую крупную популяцию слонов в мире. На территории страны обитают примерно 130 тысяч особей. Около 15 тысяч из них - в дельте реки Окаванго.

Галерея: В Ботсване по неизвестной причине массово умирают слоны