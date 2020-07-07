В Ботсване по неизвестной причине умерли сотни слонов

В Ботсване найдены мертвыми от неизвестных причин больше 275 слонов, сообщает Reuters. На этот раз виновны не браконьеры, однако правительству пока не удалось установить причину гибели слонов.
Около двух недель назад сообщалось о 154 погибших слонах в дельте реки Окаванго, однако сейчас число возросло до 275. Останки животных найдены не тронутыми, потому была исключена версия с браконьерами.
Организация защитников природы Elephants without Borders (EWB), которая регулярно делает снимки с высоты птичьего полета, в начале мая подняла тревогу. На фото было видно, что умирают слоны всех возрастов.
Организация в своем отчете указывает еще большее число погибших слонов - 356. Нужно немедленно выяснить, что является причиной смерти - отравление или болезнь, говорится в сообщении.
Как пишет "Медуза", специалисты по защите дикой природы предполагают, что слоны могли заразиться какой-то другой болезнью или отравиться каким-то другим веществом.
Директор британской природоохранной организации National Park Rescue Найл Макканн не исключает, что болезнь (если животные умерли именно от нее) может быть опасна и для людей. Макканн возмущен, что власти Ботсваны все еще не выяснили причину смерти слонов.
Ботсвана имеет самую крупную популяцию слонов в мире. На территории страны обитают примерно 130 тысяч особей. Около 15 тысяч из них - в дельте реки Окаванго.
Галерея: В Ботсване по неизвестной причине массово умирают слоны
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