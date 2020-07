Heey čiepas. 🌸 Man daudzas jautā, kur es pērku savas drēbes, tad nu piedāvājums ikvienai kurai patīk. 🆘 tas viss ir individuāli šūts. Un veikalā tādu nevar nopirkt. 🙂🙌🏽 ja Tev patīk manas idejas, raksti. Sapucēšu tevi arī 💯😏😍

A post shared by 𝙀𝙡ī𝙣𝙖 𝘿𝙞𝙙𝙧𝙞𝙝𝙨𝙤𝙣𝙚 (@didrihsoonee) on Jun 29, 2017 at 1:49am PDT