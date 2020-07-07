Только на TVNET ⟩ Магазин модной одежды попал в поле зрения PTAC и СГД

Среди пользователей интернета широкий резонанс вызвала информация о магазине одежды Butterfly, принадлежащем инфлюенсеру и предпринимателю Элине Дидрихсоне. Магазином заинтересовалась Служба государственных доходов (СГД) и Центр защиты прав потребителей (PTAC).

Сравнение с ассортиментом популярного китайского интернет-магазина

Бывшая звезда телешоу Кристине Милйоне (в шоу Okartes skatuve участвовала под псевдонимом Crystal), 2 июля опубликовала на своей странице в Facebook пост, где сравнила одежду магазина Butterfly с товарами, продающимися в популярном интернет-магазине AliExpress. Женщина поделилась опубликованными фотографиями Butterfly и AliExpress, утверждая, что на фотографиях одна и та же одежда.

"Нет, классно, что есть свой бизнес и есть чем заниматься, но, возможно, я кому-то открою Америку прямо в Китае - на AliExpress", - пишет Милйоне, пост которой получил широкий резонанс, набрав более 3000 комментариев.

Новость получила огласку, люди стали рассуждать, может ли предприниматель, завоевавшая симпатии в социальной сети Instagram (на Дидрихсоне подписаны более 64 тысяч человек, за страницей Butterfly следят 57 тысяч), обманывать потенциальных клиентов?

В комментариях под записью одна из подписчиц Дидрихсоне написала, что в начале предпринимательской деятельности Элина утверждала, что одежду для магазина шьет ее мама.

Несмотря на то, что еще не доказано, продают ли в магазине Дидрихсоне одежду, заказанную на AliExpress или купленную на рынках Польши и Литвы, TVNET связался с Центром защиты прав потребителей (PTAC).

Как объяснил PTAC: "Нужно указывать ту страну происхождения, в которой был произведен конкретный товар, потребителей нельзя вводить в заблуждение".

Одеждой, купленной в одной стране, но переделанной в другой, торговать можно, при этом нет однозначного ответа, какую страну происхождения стоит указывать в этом случае. Это зависит от того, какой объем работ был выполнен в каждой из стран.

Говоря о наценке, PTAC указывает: "В Латвии, как и в любой свободной экономике, цены на товары и услуги не регулируются, за исключением, например, цены на коммунальные услуги, электроэнергию. Следовательно, наценка не регулируется, ее устанавливает рынок и покупательская способность потребителей".

Комментарий Элины Дидрихсоне

Владелица магазины Элина Дидрихсоне, информацию, прозвучавшую в посте Кристине Милйоне на Facebook, отрицает. "Мы (она и ее муж Наурис - Прим.ред.) сейчас просто сидим и решили молчать. Мы будем говорить тогда, когда нам разрешат. Мы знаем, что правда за нами. Мы можем объяснить", - так написала Дидрихсоне в конце прошедшей неделе на своей странице в Instagram.

"Вся информация передана юристу нашего предприятия, который подаст заявление о защите репутации в суд. Мы передали юристу все документы, чтобы можно было оформить такой иск.

На каждую вещь у нас есть накладная. Каждая вещь произведена у нас, в Европейском союзе", - комментирует ситуацию Элина в своем Instagram.

Порталу Apollo Дидрихсоне подчеркнула, что ее предприятие хотят оклеветать: "Мы не дадим оклеветать и опорочить себя".

Элина отметила, что интернет-магазин AliExpress на проданный товар накладные не выдает, поэтому ее фирма просто не могла бы работать без документов на закупку.

Дидрихсоне добавила, что сама не является клиентом AliExpress и даже не знает, "как там все происходит", но то, что интернет-магазин не выдает накладные, она знает и понимает, что продавать товары с AliExpress незаконно.

Дидрихсоне и несколько ее клиенток злых комментаторов назвали завистниками и хейтерами, однако, многие девушки поделились неприятной информацией о шоппинге в магазине инфлюенсера.

Другие жалобы

Под записью Милйоне, где речь шла лишь о возможном факте, что Butterfly торгует товарами, произведенными в Китае, пользователи стали делиться и другим опытом.

Например, несколько женщин утверждают, что в момент покупки одежды их попросили платить наличными и не выдали чек. Клиентка Butterfly Мадара пишет: "Мне сказали, что кассовый аппарат не работает. Пока ждала квитанцию, меня развлекали, показывая джинсовые куртки, развлекали так долго, что мне надоело ждать. Времени ждать тоже не оставалось и я ушла, даже забыв, что мне нужно подтверждение покупки. Если так подумать, то там, кажется, специально тянут время, чтобы не выдавать чек".

Некая Дана так же поделилась опытом:

"Я не единственная, кому пришлось платить наличными и кто не получил ни чек, ни квитанцию, ничего, что подтвердило бы покупку.

Тогда я тоже спешила и не обратила на это внимания, и это, конечно, моя вина. (...) Поняла по жалобам, что оборот наличных денег без какого-либо подтверждения там происходит массово".

Как объясняет PTAC: "Чек о купленном товаре выдавать необходимо".

Некоторых девушек возмутило плохое качество одежды и отсутствие информации по уходу за ней. Одна из комментаторов утверждает, что бирка с информацией по уходу срезается с одежды.

PTAC отмечает: "В соответствии с нормативными актами, в обязательном порядке необходимо указывать состав одежды и информацию по уходу".

Товары Butterfly доступны не только в магазине по улице Кр. Валдемара в Риге, но и в интернет-магазине, предприятие так же продает одежду в Instagram.

Приобретая одежду в Instagram, деньги в большинстве случаев нужно переводить физической персоне, а не на счет предприятия.

В комментариях под записью Милйоне опубликованы скриншоты переписки Butterfly с клиентами, где указаны как минимум четыре счета физических персон, два из которых зарегистрированы в Литве. Так же в цели перевода нужно было указать "подарок".

"PTAC всегда указывал, что, покупая товар или услугу и переводя деньги на счет физического лица, а не юридического, могут возникнуть трудности с правами потребителей, например, в случае, если клиент заплатил за товар, а ему его не прислали или если товар оказался с дефектом, так же нельзя отказаться от товара в течение 14 дней.

Закон на стороне потребителя, если покупка произошла между юридическим лицом и потребителем, а не между двумя физическими лицами.

Перед совершением покупки необходимо убедиться, что деньги будут перечислены на счет предприятия. Если указан счет физического лица, в будущем могут быть проблемы", - объясняет PTAC.

TVNET связался со СГД, попросив прокомментировать, почему у предприятия может быть несколько счетов, но на момент выхода статьи еще не получил ответа.

Магазин попал в поле зрения PTAC и СГД

"До этого PTAC дал несколько консультаций в связи с этим предпринимателем и покупкой товаров. Инфлюенсеры и их деятельность - приоритет надзора PTAC в этом году, в рамках этого мы будем пристально следить за деятельностью этого инфлюенсера", - говорит PTAC.

PTAC так же упомянул, что СГД уже проверила вышеупомянутые счета физических лиц, названных "коммерсантами".