Солистка Little Big Софья Таюрская похудела на 15 кг без диет. А как?

Как выяснилось, за время карантина Софья, в отличие от многих, не только не поправилась, но даже сбросила 3-4 кг. В ответ на многочисленные вопросы фанатов она разместила на своей страничке в Instagram пространный пост, в котором рассказала, как ей это удалось.

"...Чтобы вы понимали, я - человек, который очень склонен к полноте, и для того, чтобы мне быть в форме, это нужно постоянно контролировать. Это труд! Ничего сложного в этом нет, это вопрос выбора. В моей профессии очень важно хорошо выглядеть не потому, что есть какие-то стандарты, а в первую очередь для себя. Я гораздо лучше себя чувствую и намного продуктивнее, когда я собой довольна.

Никаких тайных диет у меня нет. Просто я четко понимаю что, сколько и когда я ем. Я контролирую свое питание, но я ни в чем себе не отказываю.

Я могу расслабиться в отпуске и поднабрать пару кг. Но я за этим слежу", - написала певица и добавила, что у нее огромная поддержка, так что если вдруг она начинает сильно расслабляться, ей обязательно на это намекнут, что сразу мотивирует.

Таюрская добавила, что она не диетолог - просто "изучила свой организм путем проб и ошибок" и знает, как он работает.

"Все зависит только от желания и выбора. Я выбрала нравиться себе. Мой максимальный вес в жизни был 70 кг, минимальный - 48. Сейчас я 55, хочу 52. На диетах не сижу",

- заключила Софья.

Стоит отметить, что пост артистки заслужил массу положительных отзывов, в первую очередь потому, что Таюрская, которой восхищаются миллионы поклонников, не призывает бездумно голодать.