Вт, 7.07.2020
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Президент: Расизм в Латвии - не центральная проблема

Эгил Левитс

ФОТО: Ilmārs Znotiņš, VPK

Расизм в Латвии "не относится к числу центральных проблем", хотя в обществе существуют разные взгляды, заявил в интервью передаче 900 sekundes на телеканале TV3 президент Латвии Эгил Левитс.

По его словам, проблема расизма существует везде, но в Латвии она не проявляется так, как во многих других странах, переживших колониализм и рабство. В Латвии нетерпимость к другим расам или национальностям чаще выражается маргинально, например, в комментариях на порталах.

"Это проявления мракобесия, как и везде, но я должен сказать, что огромное и разумное большинство так не считает",

- сказал Левитс.

Тем самым проблема расизма в Латвии не относится к числу актуальных, но в обществе и школах нужно разъяснять, что расизм недопустим, заявил президент.

Как сообщалось, после протестов в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, Служба госбезопасности начала анализировать расистские проявления в интернет-пространстве Латвии, но не начала ни одного уголовного процесса о разжигании розни, хотя отдельные комментарии расистского содержания были выявлены.

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