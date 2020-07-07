Президент: Расизм в Латвии - не центральная проблема

Расизм в Латвии "не относится к числу центральных проблем", хотя в обществе существуют разные взгляды, заявил в интервью передаче 900 sekundes на телеканале TV3 президент Латвии Эгил Левитс.
По его словам, проблема расизма существует везде, но в Латвии она не проявляется так, как во многих других странах, переживших колониализм и рабство. В Латвии нетерпимость к другим расам или национальностям чаще выражается маргинально, например, в комментариях на порталах.
"Это проявления мракобесия, как и везде, но я должен сказать, что огромное и разумное большинство так не считает",
- сказал Левитс.
Тем самым проблема расизма в Латвии не относится к числу актуальных, но в обществе и школах нужно разъяснять, что расизм недопустим, заявил президент.
Как сообщалось, после протестов в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, Служба госбезопасности начала анализировать расистские проявления в интернет-пространстве Латвии, но не начала ни одного уголовного процесса о разжигании розни, хотя отдельные комментарии расистского содержания были выявлены.
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