"Камни преткновения" на перекрестке улицы Лиепаяс и К. Улманя гатве

Вроде бы ничего необычного. Автомобили со стороны больницы Страдиня по улице Лиепаяс выезжают на перекресток и ждут возможности совершить левый поворот, чтобы направиться в сторону центра. Однако здесь появляется проблема, так как водители как правило пытаются ускорить маневр, завершить его поскорее, в результате чего ситуация становится еще хуже, указывает инструктор Школы безопасной езды Хелмут Палкавниекс.

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По его словам, проблема начинается в момент, когда появляется кто-то, кто с противоположной стороны хочет повернуть налево в направлении Юрмалы. Он это фактически просто не может сделать, так как мешает ряд автомобилей, едущих (стоящих) со стороны больницы. Если цепная реакция продолжается, то быстро и за машиной, которая хочет ехать в направлении Юрмалы, появляется еще одна машина, и тогда уже вскоре стоят все.

Согласно правилам дорожного движения, выезжать на перекресток запрещено, так как на нем или за ним образуется затор. Однако Улманя гатве настолько широка, что из пассажирского автомобиля ситуация на перекрестке особо и не видна.

Каким может быть решение? Эксперт Школы безопасного вождения считает, что один вариант - это введение разделенного перекрестка с запрещающим сигналом или красным крестиком на светофоре сначала для тех, кто едет со стороны улицы Лиепаяс, а затем и для тех, кто едет навстречу.

Перекресток Карля Улманя гатве и улицы Лиепаяс один из тех, ситуацию на котором изменили не перестройка или новый небоскреб, а сама жизнь. К переменам нужно уметь приспосабливаться, иначе так и будем стоять друг перед другом. Что это означает? Если водители не смогут приспособиться, то на улице Лиепаяс со стороны Агенскалнса, скорее всего, образуется невероятная пробка.

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