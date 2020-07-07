В Риге пройдет акция протеста против энергетической политики Германии

В этом месяце Германия стала председательствующей в Европейском союзе (ЕС) страной, поэтому в течение следующих шести месяцев у нее будет возможность влиять на повестку дня и приоритеты ЕС. Чтобы Германия могла подать хороший пример другим государствам-членам ЕС с точки зрения климатической стратегии, ей необходимо изменить свою нынешнюю энергетическую политику, считает Бите.