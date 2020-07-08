Житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, умудрился опоздать на самолет

За, в прямом смысле слова, эвакуацией Трофимова следит вся Эстония и не только. Общественность тронула история йыхвисца с серым паспортом, который был вынужден провести три месяца в здании аэропорта, не имея возможности ни выйти в город, ни вернуться назад.

Его проблемы решил МИД, еще вчера Роман вылетел из Амстердама и сегодня в 13.20 самолет должен был сесть в аэропорту Таллинна.

"Для всех, кто хотел меня встретить, к сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама", - написал Трофимов на своей странице в Facebook.

Следующий прямой самолет вылетит из Амстердама завтра в то же время.