Ср, 8.07.2020
Отель почти пустой, в ресторане все тарелки за стеклом, выдают они тоже сами – говоришь, что тебе надо и тебе передают через окошко. Жительница Эстонии о путешествии в Грецию
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Житель Эстонии, сто дней проживший в аэропорту Манилы, умудрился опоздать на самолет

Роман Трофимов

ФОТО: facebook.com/roman.trofi.18

Сегодня житель Эстонии Роман Трофимов, застрявший в период пандемии в аэропорту столицы Филиппин, должен был вернуться на родину. Однако этого не произойдет, поскольку он опоздал на рейс, пишет Rus.Postimees.

За, в прямом смысле слова, эвакуацией Трофимова следит вся Эстония и не только. Общественность тронула история йыхвисца с серым паспортом, который был вынужден провести три месяца в здании аэропорта, не имея возможности ни выйти в город, ни вернуться назад.

Его проблемы решил МИД, еще вчера Роман вылетел из Амстердама и сегодня в 13.20 самолет должен был сесть в аэропорту Таллинна.

"Для всех, кто хотел меня встретить, к сожалению, не успел на посадку на самолет до Эстонии из Амстердама", - написал Трофимов на своей странице в Facebook.

Следующий прямой самолет вылетит из Амстердама завтра в то же время.

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