"Зеленский, рейтинг это уже не спасет". Дела против Порошенко: в чем его обвиняют?

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В этом выпуске:
- Защита Ивана Сафронова подала апелляцию на его арест. По версии следствия, журналист был завербован чешской спецслужбой и передавал ей секретную информацию.
- Следствие по делу Петра Порошенко завершено.
- Сотрудники Нацбанка Украины обратились за помощью к общественности. Они жалуются на политическое давление. До этого в отставку подал глава Нацбанка.
- В Казахстане более тысячи новых случаев коронавируса. Люди проводят часы в очереди у морга, чтобы забрать тела родственников. Власти говорят, что причина задержки в большом количестве сопровождающих.
Следствие по делу Петра Порошенко завершено
Печерский суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Перед этим сторона обвинения заявила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. По словам прокуроров, в связи с этим избирать меру пресечения невозможно.
Количество дел, в которых фигурирует пятый президент Украины, не могут назвать ни следователи, ни адвокаты Петра Порошенко.
Еще несколько месяцев назад их было 13. Петр Порошенко настаивает: это политическое преследование со стороны власти.
После прихода к власти Владимира Зеленского украинские правоохранительные органы возбудили больше 24 дел, где так или иначе фигурирует Петр Порошенко.
Один из адвокатов Порошенко Игорь Головань говорит, что в этих производствах уже сбился со счета. Одно из уголовных дел ведет группа из 13 прокуроров и восьми следователей.
В Печерском суде Киева сейчас решают, брать ли Порошенко под стражу, заседания сопровождаются масштабными акциями.
В этом деле Порошенко подозревают в том, что он якобы склонил главу внешней разведки к назначению на должность своего зама определенного человека. И подписал указ о его назначении. Речь идет о Сергее Семочко.
"Это абсолютный абсурд, потому что существует презумпция конституционности актов президента. Поскольку Конституционный суд не признавал указ президента неконституционным - он законен, и вообще тут не о чем говорить", - говорит адвокат Порошенко Игорь Головань.
Дело в суде ведет скандально известный в Украине судья Сергей Вовк. Именно он в 2012 году вынес обвинительный приговор экс-министру внутренних дел Юрию Луценко.
Изначально прокуратура просила взять Порошенко под арест, но позже заявили: ограничатся личным обязательством.
Сам Петр Порошенко в суде называет это дело, как и остальные, где фигурирует его фамилия, политической расправой: "Пристально анализируя каждый миг моей президентской деятельности, вы нашли то, что нашли.
Владимир Александрович [Зеленский], рейтинг это уже не спасет. Пора заняться делом".
Это производство - единственное, в котором Порошенко вручили подозрение. По остальным его вызывают на допросы в качестве свидетеля. Как, к примеру, в деле о 43 картинах. Весной следователи арестовали частную коллекцию картин Петра Порошенко. Они якобы незаконно пересекли украинскую границу. Прямо во время открытия выставки силовики ворвались штурмом в музей.
Еще одно дело, которое расследует Государственное бюро расследований, - о создании Православной церкви Украины. Во время президентства Порошенко, в январе 2019-го ПЦУ получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.
"Они сошли с ума и обвинили меня в разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса про автокефалию и создания Православной церкви Украины. Нашей церкви, в которой нет влияния Москвы. Обвиняйте меня и в этом", - заявил Петр Порошенко.
По словам адвокатов Порошенко, в отношении пятого президента продолжают появляться и вовсе новые дела, подробности которых им пока неизвестны.
"Появилось даже такое экзотическое дело, как хулиганство. Якобы совершенное Петром Порошенко в ходе своих поездок по стране. То есть речь идет о том, что нынешняя власть пытается сделать что-нибудь, чтоб препятствовать деятельности своего на сегодняшний день главного оппонента", - сказал Игорь Головань.
В Госбюро расследований, как и в Офисе генерального прокурора, как-либо прокомментировать дела Порошенко "Настоящему Времени" отказались. Во время последнего брифинга три недели назад генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в производствах относительно пятого президента Украины политики нет.
"Никто в нашей стране не должен открывать производства для того, чтобы совершать политическое давление. Но если есть дела и их много, то их нужно или закрывать, или переходить с ними в суд, и пусть суд решает и выносит решение", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Среди дел, которые тянутся еще с 2019 года и до сих пор не дошли до суда, - дело о национализации "Приватбанка", возможном давлении на работу судов и уклонении от уплаты налогов.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 07.07.2020
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