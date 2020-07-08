"Зеленский, рейтинг это уже не спасет". Дела против Порошенко: в чем его обвиняют?

Еще одно дело, которое расследует Государственное бюро расследований, - о создании Православной церкви Украины. Во время президентства Порошенко, в январе 2019-го ПЦУ получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

"Они сошли с ума и обвинили меня в разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса про автокефалию и создания Православной церкви Украины. Нашей церкви, в которой нет влияния Москвы. Обвиняйте меня и в этом", - заявил Петр Порошенко.

По словам адвокатов Порошенко, в отношении пятого президента продолжают появляться и вовсе новые дела, подробности которых им пока неизвестны.

"Появилось даже такое экзотическое дело, как хулиганство. Якобы совершенное Петром Порошенко в ходе своих поездок по стране. То есть речь идет о том, что нынешняя власть пытается сделать что-нибудь, чтоб препятствовать деятельности своего на сегодняшний день главного оппонента", - сказал Игорь Головань.

В Госбюро расследований, как и в Офисе генерального прокурора, как-либо прокомментировать дела Порошенко "Настоящему Времени" отказались. Во время последнего брифинга три недели назад генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что в производствах относительно пятого президента Украины политики нет.

"Никто в нашей стране не должен открывать производства для того, чтобы совершать политическое давление. Но если есть дела и их много, то их нужно или закрывать, или переходить с ними в суд, и пусть суд решает и выносит решение", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Среди дел, которые тянутся еще с 2019 года и до сих пор не дошли до суда, - дело о национализации "Приватбанка", возможном давлении на работу судов и уклонении от уплаты налогов.

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