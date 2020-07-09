В Китае и Монголии появились случаи бубонной чумы. Что это такое и насколько опасно?

Пациент - местный пастух, имя которого не сообщается, - 4 июля был госпитализирован в клинику в городе Баян-Нур и находится в стабильном состоянии. Каким образом он заразился, неизвестно.

Власти до конца текущего года ввели в автономном округе режим безопасности 3-й степени, подразумевающий запрет на поедание мяса животных, потенциально являющихся разносчиками чумы, и призыв к населению немедленно сообщать обо всех подозрительных случаях.

В соседней Монголии с прошлой недели выявлено по меньшей мере три случая с подозрением на бубонную чуму.

Что такое бубонная чума?

Болезнь вызывается бактерией Yersinia pestis, живущей в организмах грызунов и обитающих на них блох. От человека к человеку передается в основном воздушно-капельным путем.

Название происходит от бубонов - болезненных темно-красных вздутий лимфоузлов под мышками и в паху.

Помимо бубонной чумы, существует легочная чума, являющаяся более заразной и соответственно, опасной.

До появления антибиотиков чума практически неизбежно вела к скорой смерти, но в наши дни успешно лечится антибиотиками, если ее не запустить. Ключевое значение имеют ранняя диагностика при помощи анализов крови и тканей.

В Средние века эпидемии чумы случались каждые несколько десятилетий. Также было несколько пандемий: Юстинианова чума в VI веке и "Черная смерть" в XIV веке, от которых только в Европе скончались, по оценочным данным, по 25 миллионов человек. В России в XIV-XVIII столетиях произошли четыре крупные эпидемии чумы с десятками тысяч жертв каждая.

В 2010-2015 годах в мире было зафиксировано 3248 случаев чумы, из которых 584 закончились летальным исходом.

Последний случай смерти от чумы в Китае имел место в июле 2014 года в западной провинции Ганьсу. Последняя по времени значительная вспышка в мире произошла в ноябре 2017 года на Мадагаскаре, где заболели 2348 и скончались 202 человека.

Как развивается бубонная чума

Симптомы обычно проявляются на второй-шестой день после заражения.

Помимо бубонов, достигающих величины куриного яйца, они включают в себя высокую температуру, озноб, головную и мышечную боль, общую слабость.

Чума поражает легкие, вызывая кашель, боль в груди и затрудненное дыхание. Бактерии проникают в кровеносную систему, что ведет к сепсису и отказу важных органов.

Как заражаются чумой

Основными источниками инфекции являются блошиные укусы, физический контакт с животными-носителями, в частности, крысами, мышами и сусликами, и дыхание зараженных людей или животных.

Собаки и кошки заражаются чумой через блох или съев мертвого грызуна.

При соприкосновении с кровью инфицированного животного человек способен заразиться через царапины на коже.

Тело человека, умершего от чумы, может быть источником заражения живых, особенно при подготовке покойного к похоронам.

Грозит ли нам новая пандемия?

Очаги чумы все еще существуют в некоторых частях мира. В последние годы вспышки имели место в Демократической Республике Конго и на Мадагаскаре. Но их удалось быстро остановить.

"Хорошо, что в данном случае болезнь удалось выявить на ранней стадии, изолировать пациента, начать лечение и предотвратить распространение", - говорит доктор Мэтью Драйден, консультант-микробиолог из Университета Саутгемптона.