Covid-19 подтвержден у клиента резекненской гостиницы, гражданина Германии

О позитивном тесте руководству гостиницы сообщили во вторник. Клиент был немедленно изолирован, и предприятие, которое он представляет, обеспечило транспорт к месту карантина.

Персонал гостиницы, который общался с заболевшим, отправлен на домашний карантин, помещения гостиницы продезинфицированы.

Гостиница продолжает работать. Также этот случай не повлиял на работу самого олимпийского центра, сказал Позняков.

По информации LETA, во время пребывания в гостинице заболевший немец контактировал с еще двумя постояльцами, которые сейчас соблюдают домашний карантин.

Согласно информации на домашней странице Restart, гостиница предлагает 29 номеров.