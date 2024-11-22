В пятницу, 22 ноября, мэр Риги Вилнис Кирсис вместе с представителями Латвийского паралимпийского комитета, предприятия Rīgas meži и яунсаргами выберет в Юглском лесничестве главные рождественские елки столицы, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
Мэр Риги выберет главные рождественские елки столицы
Эти елки украсят Домскую и Ратушную площади.
В прошлом году главные рождественские елки Риги были выбраны в Гауйском лесничестве. Возраст деревьев составлял около 30 лет, высота - около 15 метров.
Всего в прошлом году столицу украсили более 50 рождественских елок из лесов Rīgas meži. Они были установлены не только на главных площадях Риги, но и в микрорайонах и возле учебных заведений.
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