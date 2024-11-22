Мэр Риги выберет главные рождественские елки столицы

В прошлом году главные рождественские елки Риги были выбраны в Гауйском лесничестве. Возраст деревьев составлял около 30 лет, высота - около 15 метров.

Всего в прошлом году столицу украсили более 50 рождественских елок из лесов Rīgas meži. Они были установлены не только на главных площадях Риги, но и в микрорайонах и возле учебных заведений.