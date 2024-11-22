Пт, 22.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Мэр Риги выберет главные рождественские елки столицы

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Рождественская елка на Домской площади
Рождественская елка на Домской площади Фото: Zane Bitere/LETA

В пятницу, 22 ноября, мэр Риги Вилнис Кирсис вместе с представителями Латвийского паралимпийского комитета, предприятия Rīgas meži и яунсаргами выберет в Юглском лесничестве главные рождественские елки столицы, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Эти елки украсят Домскую и Ратушную площади.

В прошлом году главные рождественские елки Риги были выбраны в Гауйском лесничестве. Возраст деревьев составлял около 30 лет, высота - около 15 метров.

Всего в прошлом году столицу украсили более 50 рождественских елок из лесов Rīgas meži. Они были установлены не только на главных площадях Риги, но и в микрорайонах и возле учебных заведений.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти