Суд: Размер пособия социального обеспечения не соответствует Конституции

Суд признал пункт правил Кабинета министров от 22 декабря 2009 года о размере пособия государственного социального обеспечения для безработных людей с инвалидностью и пенсионеров не соответствующим нескольким статьям Конституции и недействительным с 1 января 2021 года.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Из признанной не соответствующей Конституции нормы следует, что размер пособия государственного социального обеспечения для инвалидов детства составляет 122,69 евро в месяц, для других людей с инвалидностью - 80 евро в месяц, а для пенсионеров - 64,03 евро в месяц.

Ранее омбудсмен Юрис Янсонс в своем выступлении перед судом подчеркнул, что получателями пособий государственного социального обеспечения в основном являются люди, которым необходим более широкий спектр медицинских услуг.

Ответчики заявили, что пособие, размер которого оспаривается, является дополнительной поддержкой, а не основным доходом. Также был подчеркнут общий ассортимент услуг, обеспечиваемых государством.

Как сообщалось, это дело было возбуждено по заявлению омбудсмена. Янсонс уверен, что размер пособия государственного социального обеспечения недостаточен для обеспечения основных потребностей его получателей - здорового питания, одежды, жилья, здравоохранения и обязательного образования.