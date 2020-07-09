Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Причины смерти Пак Вон Суна пока не раскрываются.

Полиция проводила поисковую операцию в районе на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Пак Вон Суна. Телефон был отключен.

Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 года. В прошлом году он был переизбран на второй срок.

Как отмечает "Медуза", мэр Сеула считался одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.