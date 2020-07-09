Чт, 9.07.2020
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Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
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Пак Вон Сун

ФОТО: AP/Scanpix

Мэр Сеула (столица Южной Кореи) Пак Вон Сун, об исчезновении которого несколько часов назад заявила его семья, был найден мертвым в северной части города. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Ренхап".

Причины смерти Пак Вон Суна пока не раскрываются.

Полиция проводила поисковую операцию в районе на севере Сеула, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Пак Вон Суна. Телефон был отключен.

Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 года. В прошлом году он был переизбран на второй срок.

Как отмечает "Медуза", мэр Сеула считался одним из вероятных кандидатов от либералов на президентских выборах 2022 года.

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