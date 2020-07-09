Литва: приезжий, у которого в минувшие сутки был обнаружен Covid-19, прибыл из-за границы через Рижский аэропорт

Как сообщила директор вильнюсского департамента NVSC Роланда Лингиене, из аэропорта этого человека через границу в Гренцтале вез член семьи.

Инфицированный прибыл из Узбекистана.

Спустя четыре дня у него проявились первые симптомы и он самоизолировался, хотя и Узбекистан не включен в список стран, после возвращения из которых нужно ее соблюдать.

В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) пока нет в распоряжении информации о том, услугами какой авиакомпании данное лицо пользовалось.

Напомним, за минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1857, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.

В данный момент коронавирусом больны 203 человека, 1554 человека выздоровели. В изоляции находится 123 человека.

От коронавируса скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 42 ввозных случая.

За сутки проверено 3993 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 451 тыс. 987.