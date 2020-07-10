Техосмотр нельзя пройти с ароматизатором и штативом для телефона?

Этим летом Иева посетила ближайшую станцию техосмотра CSDD, где получила, по ее мнению, абсурдное замечание. Как существенный недостаток был расценен штатив для телефона на стекле и ароматизатор на зеркале. Этот комплект был оценен на "2", с чем нельзя пройти техосмотр успешно. Ева в недоумении, поскольку, как сама рассказывает, является сознательным водителем - при поездке телефон не держит в руках, устройство использует для случаев навигации при помощи штатива.

Иеву также запутало описание недостатков в выданном документе о техосмотре: "Препятствия в области ветрового стекла, которые могут быть очищены стеклоочистителями".

Команда Bez Tabu рассмотрела салоны автомобилей на одной из стоянок около супермаркета и констатировала, что во многих машинах на зеркале находятся ароматизаторы и/или штатив, прикрепленный на ветровое стекло.

Водители, с которыми удалось поговорить, и которые не пользуются этими вещами, отметили, что они действительно мешают им, но при этом они считают, что "2" за это - слишком. В свою очередь, водители, которые используют все вышеперечисленное, отметили, что никогда не получали замечаний по этому поводу.

CSDD: Это влияет на безопасность дорожного движения

Представитель CSDD Иева Берзиня, отмечает, что если в поле зрения находится как штатив, так и ароматизатор большого размера, - это может повлиять на безопасность движения. Со всем этим водитель не может видеть дорогу на все 100%. Если подобные помехи в салоне являются единственными, то, скорее всего, работник станции скажет устное замечание.

Эксперт автошколы безопасной езды (DBS) Янис Ванкс тоже считает, что букет из данных предметов мешает.

Полиция проблемы не нашла

Сотрудники полиции, останавливая машину на дороге, не обращают внимание на то, находится ли что-то и что именно на лобовом стекле, рассказал представитель полиции Андрис Лоцс. Полиция за это никого не штрафует и не будет делать этого в будущем, отметил он, добавив, что все это законно.

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