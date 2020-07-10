Странный случай в Италии: водитель оштрафован за то, что гнал со скоростью 703 км/час

Хотя и модель Ford Focus, с помощью которого было совершено нарушение, не способен проехать быстрее 200 км/час и за данное достижение можно попасть в книгу рекордов Гиннесса, полицию это не остановило.

Сотрудники полиции считают, что фоторадар технически в полном порядке, протокол за нарушение верный, и хозяйке Focus нужно заплатить 850 евро. Ее претензии приняты, однако денежный штраф пока не отменен. Ей, скорее всего, придется обращаться в суд с требованием компенсации и отмены наказания.

Ford Focus ST ФОТО: Ford

Именно тут могут начаться проблемы, как отмечает Motor.ru. C 2003 года в Италии в силе балльная система: при получении прав водителю автоматически насчитываются 20 баллов. Их количество сокращается, если он нарушает правила дорожного движения. Женщину, которая якобы летела с такой внушительной скоростью, лишили сразу 10 баллов.