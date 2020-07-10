Маркони о комментарии про развод Асмус и Харламова: "Журналистика в России сдохла"

"Гарик - остроумнейший человек, Кристина - остроумнейший человек. Когда Кристина написала этот пост у себя в Instagram… Я веду шоу, где у людей рвется шаблон... Сейчас и комментарии в новостных пабликах о том, что это возможно Comment Out... Потом раз, и у этого комментария много лайков и отметок. После этого мне звонят из газеты "Комсомольская правда" и просят комментарий", - рассказал он.

Маркони не без сарказма подметил, что это говорит о том, что все в России с журналистикой "классно и круто".

"Тема развода Харламова и Асмус воспринимается, как новость о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Но это не так! Они просто классные актеры. Это всего лишь развод", - указал Владимир.

Он был удивлен тем, что ему позвонили и запросили "прокомментировать комментарий" в Instagram.

"Я долгое время размышлял...

Журналистика в России сдохла. Журналисты они просто как "Яндекс.Еда". Они доставляют комментарии людей из Instagram. Ставят их в заголовок каких-то новостей", - объясняет он.

Таким образом, Маркони не понимает в чем смысл современной журналистики - неужели "цитирование глупых, необразованных и ограниченных людей"?

"Их реплики выставляли на передний план и делали из этого новость", - подчеркивает Владимир.

Когда ему позвонили из "Комсомольской правды", он вел запись разговора. Конечно, он ожидал, что его слова будут поданы иначе, но не настолько. Целый фрагмент, в котором он говорит о "неделе Comment Out", когда люди будут голосовать за/против поправок в Конституцию РФ вырезали, хотя там уже можно было понять, что все сказанное им - это ирония.

"Он просто свою журналистскую этику оставил в другом пиджаке", - указал Маркони.

Владимир считает, что тут был "журналистский подлог", когда его слова были вырваны из контекста и слеплены так, будто бы это чистая правда. Ужаснее всего то, что после "Комсомольской правды" слова ведущего процитировали и другие издания.

Он полагает, что и часть слов Гарика были вырваны из контекста.

"Я комик. В шоу Comment Out мы исследуем морально-этические грани... Я был удивлен, как отреагировал Гарик", - считает Владимир.

Ведь Харламов хороший комик, он часто разыгрывает сцены с разводом Петросяна, шутит над Гузеевой и Паниным. Здесь же было бы странно, чтобы Гарик его не понял.

Напомним, 22 июня, как гром среди ясного неба, появилась новость о разводе одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Кристины Асмус и Гарика Харламова. 24 июня в СМИ появился комментарий ведущего Владимира Маркони, что это было лишь задание провокативного шоу Comment Out. В то же время сам Харламов эту информацию почти сразу опроверг.

Видео: интервью с Владимиром Маркони на канале "Люди говорят"