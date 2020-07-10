Малосольные огурчики без воды: да, и так можно - быстро и совсем не сложно

Существует множество разнообразных рецептов малосольных огурцов. Основные ингредиенты - огурцы и соль, но на свое усмотрение можно добавить укроп, чеснок, листья вишни и черной смородины.

Чтобы приготовить огурцы тем способом, о котором мы вам сегодня расскажем, потребуется прочный и закрывающийся пакет.

Отлично подойдет, к примеру, мешочек на молнии, который используется для заморозки продуктов. Почему мешок? Потому что в нем более равномерно можно смешать все ингредиенты - в миске же они расположены слоями.