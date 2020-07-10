Главный инфекционист США предупредил о последствиях для выздоровевших от Covid-19

"Возможно, имеет место быть связанный с Covid-19 поствирусный синдром", - указал Фаучи на пресс-конференции, организованной Международным обществом по борьбе со СПИДом, сообщает CNN.

По словам специалиста, симптомы схожи с симптомами миалгического энцефаломиелита, или синдрома хронической усталости.

"Глядя на отдельные случаи, без всяких сомнений, можно утверждать, что у значительного числа пациентов развивается поствирусный синдром, который во многих отношениях мешает им жить полноценной жизнью в течение нескольких недель после так называемого выздоровления", - подчеркнул Фаучи.

Такие пациенты жалуются на нарушение когнитивных способностей, трудности с концентрацией внимания и усталость.