Вовлеченная в скандал владелица интернет-магазина: "Это моя бабочка, и она не пропадет"

Как уже сообщал TVNET, магазин модной одежды инфлюенсера Элины Дидрихсоне Butterfly попал в поле зрения Службы государственных доходов (СГД) и Центра защиты прав потребителей (PTAC). Несмотря на скандал, Дидрихсоне уверяет своих последователей, что ее магазин "вырастет еще больше и сильнее".
В социальной сети Instagram Элина поделилась фотографиями из своего магазина одежды Butterfly, а также высказалась о его деятельности в ответ на информацию, вызвавшую столь бурное обсуждение на этой неделе.
"Вчера у меня был разговор с совершенно чужим мне человеком. Уже после нескольких тем, которые мы обсудили, он мне сказал: "Вау, какой же ты фанат своего магазина! Знаешь? Да!
Потому что его я вынянчила, как своего маленького ребенка. Я даже не скажу, что на ваших глазах, потому что вам показывали только красивую обертку.
Кофе и фотосессии. И, КСТАТИ, есть еще люди, которые думают, что это моя повседневная жизнь. То самое тяжелое осталось в наших сердцах. Вот почему я могу сказать: "Кто другой будет так болеть за твой успех, если не ты сам!". Это моя бабочка, и она не пропадет, она вырастет еще больше и сильнее!", - написала Дидрихсоне.
Vakar man bija saruna ar sev pavisam svešu cilvēku. Jau pēc dažām izrunātām tēmām, viņš man teica:” Woow, kā Tu fano par savu veikalu.” Zini? Jā! Jo es to izauklēju, ka savu mazo bērnu. Es pat neteiktu, ka jūsu acu priekšā, jo jums tika rādīts tikai saldais ēdiens. Kafija, un fotosesijas. 🙂 un STARPCITU, joprojām ir cilvēki, kuri domā ka tāda ir mana ikdiena 😅Tas smagākais ir pie mums sirsniņās palicies. Tāpēc arī varu teikt:” Kurš tad cits fanos par Tavu panākumu, ja ne Tu pats!” 🥳 Tas ir mans tauriņš, un viņš nepazudīs, tas augs vēl lielāks un spēcīgāks. 💙🙏🏽
Напомним, что бывшая звезда телешоу Кристине Милйоне (в шоу Okartes skatuve участвовала под псевдонимом Crystal) 2 июля опубликовала на своей странице в Facebook пост, где сравнила одежду магазина Butterfly с товарами, продающимися в популярном интернет-магазине AliExpress.
Женщина поделилась опубликованными фотографиями Butterfly и AliExpress, утверждая, что на них одна и та же одежда.
Новость получила огласку, люди стали рассуждать, может ли предприниматель, завоевавшая симпатии в социальной сети Instagram (на Дидрихсоне подписано более 64 тысяч человек, за страницей Butterfly следят 57 тысяч), обманывать потенциальных клиентов?
После этого магазином заинтересовались Служба государственных доходов (СГД) и Центр защиты прав потребителей (PTAC).
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