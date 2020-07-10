Вовлеченная в скандал владелица интернет-магазина: "Это моя бабочка, и она не пропадет"

В социальной сети Instagram Элина поделилась фотографиями из своего магазина одежды Butterfly, а также высказалась о его деятельности в ответ на информацию, вызвавшую столь бурное обсуждение на этой неделе.

"Вчера у меня был разговор с совершенно чужим мне человеком. Уже после нескольких тем, которые мы обсудили, он мне сказал: "Вау, какой же ты фанат своего магазина! Знаешь? Да!

Потому что его я вынянчила, как своего маленького ребенка. Я даже не скажу, что на ваших глазах, потому что вам показывали только красивую обертку.

Кофе и фотосессии. И, КСТАТИ, есть еще люди, которые думают, что это моя повседневная жизнь. То самое тяжелое осталось в наших сердцах. Вот почему я могу сказать: "Кто другой будет так болеть за твой успех, если не ты сам!". Это моя бабочка, и она не пропадет, она вырастет еще больше и сильнее!", - написала Дидрихсоне.

Напомним, что бывшая звезда телешоу Кристине Милйоне (в шоу Okartes skatuve участвовала под псевдонимом Crystal) 2 июля опубликовала на своей странице в Facebook пост, где сравнила одежду магазина Butterfly с товарами, продающимися в популярном интернет-магазине AliExpress.

Женщина поделилась опубликованными фотографиями Butterfly и AliExpress, утверждая, что на них одна и та же одежда.

Новость получила огласку, люди стали рассуждать, может ли предприниматель, завоевавшая симпатии в социальной сети Instagram (на Дидрихсоне подписано более 64 тысяч человек, за страницей Butterfly следят 57 тысяч), обманывать потенциальных клиентов?