Не только Aqua Luna: SPKC назвал новые места, для посетителей которых есть риск заражения Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал список шести общественных мест в Лиепае и двух в Риге, где у посетителей был риск заразиться Covid-19, поэтому эти люди должны особо тщательно следить за здоровьем и в случае необходимости сделать тест.

На этой неделе SPKC зафиксировал три вспышки заболевания, связанные с посещением общественных мест дружескими компаниями. Эпидемиологическое расследование продолжается, и количество зараженных может возрасти.

Как сообщила представитель SPKC Илзе Арая, центр призывает особо следить за своим здоровьем тех, кто посетил:

с вечера 27 июня до вечера 8 июля ресторан Aqua Luna в Риге,

с вечера 28 июля до вечера 9 июля ресторан Kinki в Риге,

вечером 3 июня был в гостинице Sport Hotel в Лиепае и посещал вечером 3 июля лиепайский ресторан 7.līnija.

Осторожны должны быть и те, кто вечером 4 июля посещал кафе Darbnīca, пивной бар Miezis&Ko, кафе Delisnack,

а также вечером 5 июля - лиепайское кафе Vējš.

SPKC отмечает, однако, что риск заражения посетителей ресторанов низкий.

Как рассказала представитель SPKC Элина Диминя, на этой неделе изменилась структура выявленных случаев Covid-19. Половина заболевших - выявленные SPKC контактные лица.

Только шесть случаев заражения связаны с возвращением из-за границы (17%), тогда как неделей ранее ввозные случаи составляли половину.

Наметилась группа зараженных, аналогичная той, которая была в марте - люди, которые контактировали с приехавшими из-за границы. С десятью случаями еще ведется работа по установлению источника заражения, но среди этих людей есть те, кто посещал бары и рестораны.

Первая вспышка заболевания из трех выявленных на этой неделе связана с компанией, которая посетила рестораны Aqua Luna и Riviera в Риге. Вторая вспышка также связана с посещением развлекательных заведений, а третья - с самостоятельно организованными вечеринками выпускников школы в нескольких заведениях на протяжении двух вечеров.

По словам Димини, пока оснований для большой тревоги нет, но нельзя и чувствовать себя спокойно. "Сейчас самое время думать о новых ограничениях", - сказала представитель SPKC.

Как сообщалось, в последние четыре дня в Латвии значительно возросла заболеваемость Covid-19 - выявлено 38 новых случаев.