"Сукин сын, но наш". С чем связано дело "народного губернатора" Фургала и за что его не любил Кремль

Причина ареста Фургала в 2020 году - его избрание губернатором в 2018-м, уверен эксперт по региональной политике Виталий Иванов: "Выйдя во второй тур, Фургал пообещал очень серьезным людям, что не будет претендовать на победу, что "сольет" кампанию. В итоге он дискредитировал себя и в политическом плане, и в человеческом. Когда пробуешь этот мир на прочность, нужно быть готовым, что мир окажется прочнее. Ему еще тогда все говорили, что его посадят".

Ярулин тоже связывает давление на Фургала именно с нарушением договоренностей с властью, а не с партийной принадлежностью: "Волка же бьют не за то, что он сер. Так и Фургала бьют не за то, что он член ЛДПР. Он нарушил договоренность, причем сделал это не потому, что он нарушитель по натуре, а потому что смог воспользоваться слабостью власти. Такое не прощают".

На Фургала начали активно давить сразу после победы, напоминает политолог Александр Кынев: "С момента избрания шли обыски, возбуждались уголовные дела против разных чиновников".

Депутат Хинштейн рассказал, что Фургал был в оперативных учетах МВД еще с 1990-х. Силовиков интересовали бизнес-схемы политика в сфере экспорта леса и металла.

Будущий губернатор проработал врачом до конца девяностых, а потом занялся предпринимательством - работал врачом в амурском селе Поярково, затем стал заниматься бизнесом. Сначала продавал товары и лесоматериалы из Китая, а потом переключился на лом черных и цветных металлов.

Со сферой экспорта металла связаны и убийства бизнесменов, организацию которых предположительно вменяют Фургалу. Собеседник РБК, знакомый с материалами дела, подробно рассказывал о многочисленных конфликтах между преступными группировками, структурами, с которыми был связан Фургал, и погибшими бизнесменами.

Но в ЛДПР настаивают, что неоднократно проверяли Фургала, когда он баллотировался и в Госдуму, и на губернаторский пост. "Мы запрашивали, были ли приводы, какие-то криминальные дела. И нам везде, и ФСБ, и другие инстанции, говорили, что все нормально", - рассказал Би-би-си однопартиец губернатора депутат Василий Власов.

Власов склонен видеть в причине уголовного дела локальные "бизнес-интересы". В этом его поддерживает и другой депутат от ЛДПР Сергей Иванов, проработавший с Фургалом в Думе три созыва.

"Тут дело о переделе сфер влияния. Я больше склоняюсь к мысли о том, что те, кто раньше качал ресурсы Хабаровского края, решили, что новая команда им мешает", - считает депутат.