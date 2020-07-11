Скандал с модным брендом Boohoo: на фабриках в Британии шьют за гроши

Как выяснила в ходе расследования газета Sunday Times, работники пошивочных цехов фабрики получали 3,50 фунтов в час (около 4,40 долларов) при существующей в Британии минимальной оплате в 8,72 фунта в час работникам старше 25 лет. При этом работники фабрики в Лестере вынуждены были трудиться без соблюдения мер дистанцирования в самый разгар эпидемии коронавируса.

В компании заявили, что шокированы и возмущены происходящим на фабрике, и пообещали начать свое собственное расследование.

Корреспондент газеты Sunday Times инкогнито попал на одно из таких пошивочных предприятий в Лестере и проработал там два дня, тайно сделав видеозапись из цеха, где упаковывались товары принадлежащего Boohoo бренда Nasty Gal.

В репортаже журналист цитирует начальника цеха, рассказавшего ему, что эта ситуация - обычная для Лестера: "Повсюду в Лестере на всех текстильных фабриках платят 3,50-4,00 фунтов в час. И столько тебе будут платить и здесь".

"Эти сволочи знают, как эксплуатировать таких, как мы. Они извлекают чертову тучу прибыли, а нам платят гроши", - добавил начальник цеха.

Другой сотрудник фабрики предупредил репортера, чтобы тот держал свою работу в секрете: "Ты работаешь незаконно, так что ни с кем ее не обсуждай и никому не говори о работе здесь. Вообще никому".

По следам этого расследования глава британского министерства внутренних дел Прити Пател попросила Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследовать обвинения в нарушении закона о современном рабстве на фабриках в Лестере. В среду NCA сообщило, что его следователи начали проводить инспекцию в пошивочных цехах города, однако о том, что они там обнаружили, пока ничего не говорится.

Лестер вновь закрыли на карантин после того, как там обнаружилось 10% от всех новых случаев Covid-19 в Англии BBC

Второй локдаун в Лестере

Именно в Лестере, еще до того, как Sunday Times опубликовала свое расследование, была зафиксирована новая вспышка заболевания Covid-19 - уже после того, как в Англии был ослаблен карантин.

Чтобы понять, где произошло массовое заражение и как город в целом переживает второй локдаун, последовавший за первым буквально сразу, туда отправился Арчи Бланд, старший корреспондент другой британской газеты - Guardian.

Коронавирусный след привел его в пошивочные цеха, где люди вынуждены были работать без соблюдения социальной дистанции в самый разгар распространения инфекции. Именно там производились товары масс-маркета, в частности, для одёжных брендов Nasty Gal и Pretty Little Thing (PLT), также принадлежащего Boohoo.

"Разговаривая с людьми и подробно изучая этот вопрос, я узнал, что текстильно-швейная промышленность Лестера практически целиком служит интересам "быстрой моды" и 75% товаров производится для одной фирмы - Boohoo," - рассказывает Бланд в специально посвященном этой проблеме подкасте.

Бренд ориентируется на поколение зумеров Reuters