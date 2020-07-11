Два Зимбабве: голод, протесты и эксклюзивные автомобили для чиновников

Десятки новых автомобилей, среди которых, например, внедорожники Range Rover и Toyota, стоимость которых превышает 40 000 долларов США за штуку, были выделены госчиновникам, в том числе работникам дипломатического конкурса. Новые эксклюзивные транспортные средства получили и военные начальники высших рангов.

Общая сумма, которую правительство отдало за автомобили в условиях кризиса, неизвестна, однако она исчисляется несколькими миллионами долларов.

Аналитики выразили мнение, что покупка машин - это шаг, с помощью которого президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва пытается укрепить свои позиции и обеспечить поддержку в структурах власти.

Мнангагва пришел к власти в 2017 году, когда с должности был свергнут считаемый "вечным" президент Роберт Мугабе.

Правительство сделало объемные траты во время, когда тысячи врачей и медсестер Зимбабве бастуют против условия работы, низких зарплат и нехватки защитных средств в условиях эпидемии Covid-19.

Кроме того, годовая инфляция в Зимбабве в данный момент составляет почти 800%.

Крупнейший профсоюз медсестер Зимбабве отмечает, что в результате огромной инфляции большая часть членов профсоюза больше не может себе позволить приобретать продукты питания и товары первой необходимости в нужном количестве. Многие медработники из-за роста транспортных расходов вынуждены ходить на работу пешком.

Согласно официальным данным, в Зимбабве подтверждено 855 случаев заболевания Covid-19. Умерли в результате болезни девять человек. Однако эти данные не считаются надежными, так как в стране не делается достаточно много тестов на Covid-19.

В мае этого года Минфин Зимбабве направил письмо Международному валютному фонду, предупредив, что страна находится на пороге катастрофы - как экономической, так и здравоохранения.

В свою очередь Мнангагва винит в экономических проблемах государства неназванных по имени "политических раскольников". Политики Зимбабве регулярно винят в напастях международные санкции, примененные к государству в связи с обвинениями в политических репрессиях и несоблюдении прав людей.

Правящей элите Зимбабве не угрожает оппозиция, которая раздроблена и не может мобилизовать единую и широкую массу сторонников. Кроме того, правящая элита регулярно попадает в различные громкие коррупционные скандалы.

Согласно данным ООН, в данный момент срочная помощь необходима 4,3 миллионам проживающим в сельских регионах жителям Зимбабве. Проблемы с продуктами питания угрожают и городским жителям.