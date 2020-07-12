Во время ток-шоу жена Уилла Смита рассказала про измену

Уилл и Джада стали гостями на шоу Red Table Talk. Во время эфира Джада прокомментировала слухи о своем романе с рэпером Аугустом Алсиной.

"Я чувствовала, что важно сесть за стол и положить конец недоразумениям", - подчеркнула она.

Пинкетт-Смит призналась, что их с Уиллом брак переживал непростой период, тогда у нее случился роман с рэпером. Действительно, Аугуст Алсина был ее любовником, но пресса многое исказила.

Уилл Смит объяснил, что он хочет поставить точку в этих слухах и пресечь заголовки в СМИ.

"Мы специально никогда ничего не говорили: любые заголовки, в которых говорилось, что "Джада сказала", "Уилл сказал" или "Смиты сказали" - это неправда. Мы нарочно никогда ничего не комментировали. Так что только за этим столом дело дошло до того, что мы что-то говорим", - указал актер.

Супруга Смита отдельно отметила, что муж ей "не давал никаких разрешений заводить любовника", но между ними нет никаких секретов и недомолвок:

"Вы знаете, единственный человек, который может дать разрешение в этих конкретных обстоятельствах, это я сама", - пояснила женщина.

Актер в завершении интервью указал, что принял этот факт и смирился, что у его жены была связь с другим мужчиной.

Напомним, пара поженилась в 1997 году. Они воспитывают троих детей: сына Джейдена, дочь Уиллоу, а также сына Уилла от первого брака - Трея Смита.