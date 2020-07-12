Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing ошибку военных

Агентство гражданской авиации Ирана опубликовало промежуточные итоги расследования причины катастрофы украинского "Боинга". Согласно этим данным, лайнер был уничтожен из-за ошибки военных, передает РИА "Новости".
Комплекс противовоздушной обороны Тегерана переместили незадолго до трагедии, но его корректировка так и не была выполнена. Из-за этого ПВО неверно отразила точку вылета "Боинга" и система определила, что самолет приближается к иранской столице, а не покидает ее. Таким образом, оператор системы принял гражданский борт за военную цель и выпустил по нему две ракеты. В результате воздушное судно было сбито вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Напомним, что Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.
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