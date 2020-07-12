Иран назвал причиной катастрофы украинского Boeing ошибку военных

Комплекс противовоздушной обороны Тегерана переместили незадолго до трагедии, но его корректировка так и не была выполнена. Из-за этого ПВО неверно отразила точку вылета "Боинга" и система определила, что самолет приближается к иранской столице, а не покидает ее. Таким образом, оператор системы принял гражданский борт за военную цель и выпустил по нему две ракеты. В результате воздушное судно было сбито вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.