Муниципальная полиция Риги штрафует водителей; Рижская дума с этим не согласна

Охраннику Дайнису в середине марта пришлось отправиться на новый объект, в округе которого проблематично найти свободную стоянку, поэтому пришлось импровизировать. Он заметил небольшую заасфальтированную площадку на улице Маза Клияну, где уже стояло несколько машин.

"Там нет ни одного дорожного знака, запрещающего въезд, нет ни одного дорожного знака, что нельзя оставлять машину. С утра поставил машину, после обеда, когда пришел, уже был штраф. За что? Непонятно. Штраф был и другим машинам. Это чистейшее мошенничество", - говорит Дайнис.

Мужчина и другие водители оставили свои автомобили на территории Большого кладбища, где в свое время были похоронены немецкие солдаты. В наши дни территория служит как парк. Изображения, которые можно найти в интернете, свидетельствуют, что в этом месте машины паркуют по меньшей мере 14 лет.

Рижская муниципальная полиция указывает, что Дайнис был оштрафован за то, что оставил транспортное средство на зеленой территории. Других водителей также постигла такая участь.

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